ჟენევაში ჰაერის დაბინძურების მკვეთრი ზრდის გამო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დროებით უფასო გახდა

შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დროებით უფასო იქნება. ეს შვეიცარიისთვის პირველი შემთხვევაა, როცა ქალაქი ჰაერის დაბინძურების მკვეთრ ზრდასთან საბრძოლველად მიმართული ღონისძიებების ფარგლებში ამ ზომას მიმართავს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ჟენევაში ოზონით ჰაერის დაბინძურებამ მწვავე დონეს მიაღწია.
ოზონი მავნე აირია, რომელსაც შეუძლია ადამიანებს სუნთქვის პრობლემები შეუქმნას, თავის ტკივილი და ასთმის შეტევები გამოიწვიოს.
ჟენევის კანტონის განცხადების თანახმად, ქალაქის ჰაერის გარემოსდაცვის ოფისის მონაცემებით, ოზონის კონცენტრაციამ 24 საათის განმავლობაში გადააჭარბა გარემოსდაცვითი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ზღვარს - 180 მიკროგრამს კუბურ მეტრზე.
12 აგვისტოს ტემპერატურამ იქ 37 გრადუსს მიაღწია. ხოლო მთავრობამ შვეიცარიის დასავლეთ და სამხრეთ ნაწილებში ძლიერი სიცხის შესახებ გაფრთხილება გამოაცხადა.
Reuters-ს განუმარტა ჟენევის კანტონის გარემოსდაცვის ოფისმა, რომ მაღალი ტემპერატურისა და ნაკლები ღრუბლიანობის პირობებში ოზონის გადაჭარბებული რაოდენობა გროვდება დაბლა ატმოსფეროში და მის გაფანტვას მეტი დრო სჭირდება.
13 აგვისტოდან კანტონის მასშტაბით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პირველად გახდა უფასო, რათა ჟენეველებმა და სტუმრებმა ავტომობილებს ავტობუსები, ტრამვაი, მატარებლები და გემები ამჯობინონ, რათა შემცირდეს სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვი.
მგზავრებს ბილეთი არ დასჭირდებათ და ბილეთების შემოწმება შეჩერდება ვითარების გაუმჯობესებამდე, ნათქვამია ხელისუფლების განცხადებაში.
ადგილობრივი დროით დილის 6 საათიდან 22 საათამდე ჟენევის ცენტრში მხოლოდ დაბალი გამონაბოლქვის მქონე ავტომობილებს აქვთ უფლება იმოძრაონ.
