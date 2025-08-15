Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ტრამპი პუტინს ალასკის სამხედრო აეროდრომზე დახვდა

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინს ალასკაში, 2025 წლის 15 აგვისტო
აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინს ალასკაში, 2025 წლის 15 აგვისტო

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთს ხელის ჩამორთმევით შეხვდნენ ალასკაში, უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის შესახებ მათი შეხვედრის დაწყების წინ. ტრამპი პუტინს დახვდა ელმენდორფ-რიჩარდსონის სამხედრო აეროდრომზე.

შეხვედრის ტრანსლაციას აწარმოებდა თეთრი სახლის იუთუბის არხი. პრეზიდენტებმა ფოტოები გადაიღეს პლაკატის "ალიასკა-2025" ფონზე და აშშ-ის პრეზიდენტის ავტომობილით მოლაპარაკებებზე გაემგზავრნენ.

თეთრი სახლის პრესმდივნის, კეროლაინ ლევიტის თქმით, ფორმატით ერთი-ერთზე დაგეგმილი სამიტი რეალურად გაიმართება ფორმით სამი-სამზე - შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სახელმწიფო მდივანი, მარკო რუბიო და აშშ-ის საგანგებო წარმომადგენელი, სტივ უიტკოფი. პუტინს შეუერთდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, სერგეი ლავროვი და მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, იური უშაკოვი. ანალიტიკოსების აზრით, ეს ცვლილება მიანიშნებს, რომ ალასკის სამიტის მიმართ თეთრი სახლი უფრო მეტ სიფრთხილეს ავლენს, ვიდრე 2018 წელს, ჰელსინკიში - სადაც ტრამპი და პუტინი პირისპირ შეხვდნენ, მხოლოდ თარჯიმნებთან ერთად, ორი საათის განმავლობაში.

სამიტის დასრულების შემდეგ პუტინის და ტრამპის ერთობლივი პრესკონფერენცია უნდა გაიმართოს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG