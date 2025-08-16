ონის მერის წარმომადგენელი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს ონის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი. მას ბრალად ქრთამის აღება ედება.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ დაკავებულმა “სასარგებლო წიაღისეულის, ტორფის მოპოვების სანაცვლოდ, მოქალაქეს ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 1 800 ლარი”. საგამოძიებო სამსახურის მტკიცებით, მერის წარმომადგენელი ფულის გადაცემის დროს დააკავეს.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით.
