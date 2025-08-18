ტრამპმა არ გამორიცხა უსაფრთხოების გარანტიისათვის უკრაინაში ამერიკელი ჯარისკაცების გაგზავნა

„ჩვენ ამას დღეს განვიხილავთ, მაგრამ ჩვენ მათ ძალიან კარგ დაცვას, ძალიან კარგ უსაფრთხოებას მივცემთ“, - თქვა ტრამპმა.
უსაფრთხოების ეს პირობები შეიძლება წარმოადგენდეს კომპრომისს, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის დაცვას ნატოში გაწევრიანების გარეშე. მანამდე ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, სტივ უიტკოფმა თქვა, რომ განიხილებოდა ნატოს „მე-5 მუხლის მსგავსი დაცვა“.
პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მას მოსწონს ცეცხლის შეწყვეტის „კონცეფცია“, რადგან ის დაუყოვნებლივ შეწყვეტს სისხლისღვრას, მაგრამ დასძინა: „ჩვენ ვმუშაობთ სამშვიდობო შეთანხმებაზე, სანამ ისინი იბრძვიან. მათ უნდა იბრძოლონ. მინდა, რომ შეწყვიტონ, მაგრამ სტრატეგიულად ეს შეიძლება იყოს არახელსაყრელი ერთი ან მეორე მხარისთვის“.
ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დასრულდება დღევანდელი შეხვედრები უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ევროპელ ლიდერებთან, ამერიკა გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას.
შეკითხვაზე, „არის თუ ეს ამერიკის მხარდაჭერის გზის დასასრული უკრაინის მიმართ“ და წყვეტს თუ არა ყველაფერს დღევანდელი შეხვედრა, მან უპასუხა: „მე ამას ვერასდროს ვიტყვი. ეს არასდროს არის გზის დასასრული. ხალხი კვდება და ჩვენ გვინდა ამის შეჩერება. ამიტომ, არ ვიტყოდი, რომ ეს არის გზის დასასრული“.
