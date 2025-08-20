Accessibility links

11 დემონსტრანტის საქმე - დასკვნითი სიტყვები (20/08/2025)

დღევანდელ სხდომაზე ბრალდებისა და დაცვის მხარეები დასკვნითი სიტყვებისთვის ემზადებიან. პროკურორების შემდეგ, დასკვნითი სიტყვის თქმას აპირებენ: 1. გიორგი ტერიშვილის ადვოკატი, ირაკლი ჩომახაშვილი 2. სერგეი კუხარჩუკისა და რუსლან სივაკოვის ადვოკატი, ბექა ხოხობაშვილი.

12:39

სასამართლო სხდომას ესწრება ექიმი, გიორგი ახობაძე, რომელიც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გაამართლა. მას ნარკოდანაშაულს ედავებოდნენ.

„ნეტავ, წამალი ჩაედოთ", - ამბობს ონისე ცხადაძე.

12:36

ბრალის მიმოხილვის შემდეგ, პროკურორი მტკიცებულებით ნაწილზე გადადის და საუბრობს წერილობით, ნივთიერ მტკიცებულებებზე, დეტალურად განიხილავს მოწმეების ჩვენებებიდან იმ ნაწილებს, რაც მათი შეფასებით, პროკურატურის ბრალს გაამყარებდა.

12:35

პროკურორი სათითაოდ ჩამოთვლის ყველა ბრალდებულს და კითხულობს ბრალის დადგენილებიდან წინადადებებს ახლა უკვე მტკიცებით ფორმაში, რომ მაგალითად, რევაზ კიკნაძე ქვას ისროდა, ირაკლი ქერაშვილი პიროტექნიკას, ტერიშვილი მოგრძო მასიურ ნივთს, ჭიჭინაძე - ჯოხს და ა.შ. [11-ვე ბრალდებულის შემთხვევაში]

ყველა მათგანი პროკურორის თქმით, ახორციელებდა „სხვა აქტიურ მოქმედებებსაც".

12:33

მთავარი ფრაზები პროკურორ, ვაჟა თოდუას სიტყვიდან:

„ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება, რამაც მიიღო სისტემატური ხასიათი..."

„უწყვეტად გამოხატავდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ აგრესიას პოლიცილების მიმართით.. "

„ისროდნენ მძიმე საგნებს - ქვებს, რკინის ნაჭრებს, ადვილად აალებად ნივთიერებებს..."

„ხელი შეეშალათ მართლწესრიგის აღდგენაში"

ვაჟა თოდუა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზატორებად ასახელებს ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხია საკრაძეს, ვასილ კაძელაშვილს: „ამუშავებდნენ გეგმას, დროს, ხერხს, ანაწილებდნენ როლებს"

[როგორ? - აი ეს უნდა დაასაბუთოს პროკურატურამ თავის სიტყვაში, სად ჩანს კავშირი? კონტაქტის დამადასტურებელი მტკიცებულება? - რ.თ.]

