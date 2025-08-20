სასამართლო სხდომას ესწრება ექიმი, გიორგი ახობაძე, რომელიც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გაამართლა. მას ნარკოდანაშაულს ედავებოდნენ.
„ნეტავ, წამალი ჩაედოთ", - ამბობს ონისე ცხადაძე.
ბრალის მიმოხილვის შემდეგ, პროკურორი მტკიცებულებით ნაწილზე გადადის და საუბრობს წერილობით, ნივთიერ მტკიცებულებებზე, დეტალურად განიხილავს მოწმეების ჩვენებებიდან იმ ნაწილებს, რაც მათი შეფასებით, პროკურატურის ბრალს გაამყარებდა.
პროკურორი სათითაოდ ჩამოთვლის ყველა ბრალდებულს და კითხულობს ბრალის დადგენილებიდან წინადადებებს ახლა უკვე მტკიცებით ფორმაში, რომ მაგალითად, რევაზ კიკნაძე ქვას ისროდა, ირაკლი ქერაშვილი პიროტექნიკას, ტერიშვილი მოგრძო მასიურ ნივთს, ჭიჭინაძე - ჯოხს და ა.შ. [11-ვე ბრალდებულის შემთხვევაში]
ყველა მათგანი პროკურორის თქმით, ახორციელებდა „სხვა აქტიურ მოქმედებებსაც".
მთავარი ფრაზები პროკურორ, ვაჟა თოდუას სიტყვიდან:
„ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება, რამაც მიიღო სისტემატური ხასიათი..."
„უწყვეტად გამოხატავდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ აგრესიას პოლიცილების მიმართით.. "
„ისროდნენ მძიმე საგნებს - ქვებს, რკინის ნაჭრებს, ადვილად აალებად ნივთიერებებს..."
„ხელი შეეშალათ მართლწესრიგის აღდგენაში"
ვაჟა თოდუა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზატორებად ასახელებს ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხია საკრაძეს, ვასილ კაძელაშვილს: „ამუშავებდნენ გეგმას, დროს, ხერხს, ანაწილებდნენ როლებს"
[როგორ? - აი ეს უნდა დაასაბუთოს პროკურატურამ თავის სიტყვაში, სად ჩანს კავშირი? კონტაქტის დამადასტურებელი მტკიცებულება? - რ.თ.]
