ფრანგი ღვინის ექსპორტიორები „ძალიან იმედგაცრუებულები“ არიან იმის გამო, რომ არ მოხდა აშშ-ის ტარიფებისგან ღვინის გათავისუფლება

საფრანგეთის ღვინის ექსპორტიორთა ფედერაციამ 21 დეკემბერს განაცხადა, რომ „ძალიან იმედგაცრუებულია“ იმის გამო, რომ ევროპის პროდუქციაზე აშშ-ის ტარიფების დაწესების საქმეში ვერ მოხერხდა ღვინის სექტორის გათავისუფლება.
ფრანგი მეღვინეების უკმაყოფილება ეხება ევროკავშირის და აშშ-ის შეთანხმებას ტარიფების
სფეროში შეთანხმებას. აშშ-მ და ევროკავშირმა 21 აგვისტოს გამოაქვეყნეს სავაჭრო შეთანხმების დეტალები, რომელიც ითვალისწინებს ავტომობილებზე ტარიფების შემცირებას, მაგრამ ევროპის ღვინის სექტორისთვის შეღავათებს არ ითვალისწინებს, თუმცა ბრიუსელმა განაცხადა, რომ დამატებით დათმობის მიღწევას შეეცდება.
„დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორს დიდ სირთულეებს შეუქმნის“, - განაცხადა ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ფედერაციის FEVS-ის ხელმძღვანელმა
გაბრიელ პიკარმა, ხოლო საფრანგეთის ვაჭრობის მინისტრმა ლორან სენ-მარტენმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა აშშ-ევროკავშირის სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში „დამატებით გამონაკლისებს“ მოიძიებს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ივლისში მიაღწიეს ჩარჩო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის ექსპორტის უმეტესი ნაწილზე 15%-იანი გადასახადის დაწესდებოდა
თუმცა, ბევრი ასპექტი გაურკვეველი დარჩა, რადგან ევროკავშირი ცდილობდა ზოგიერთი სექტორისთვის გამონაკლისების მოპოვებას, ტრამპი კი სხვებზე ტარიფების გაზრდის მუქარით იმუქრებოდა.
21 აგვისტოს გამოქვეყნებულმა ერთობლივმა განცხადებამ გარკვეული სიცხადე შეიტანა, თუმცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და ზოგიერთი მნიშვნელოვანი დეტალი კვლავ რჩება.
