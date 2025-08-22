რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო: რუსეთის ჯარმა დონეცკის რეგიონში სამი სოფელი დაიკავა

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 22 აგვისტოს განაცხადა, რომ მისმა ჯარებმა უკრაინის აღმოსავლეთში, დონეცკის რეგიონში, სამი სოფელი დაიკავეს და საომარ ზონაში კიევის მთავარ თავდაცვით ხაზს უახლოვდებიან.
რუსეთის ძალები ნელ-ნელა, მაგრამ სტაბილურად იკავებენ პოზიციებს აღმოსავლეთ უკრაინის დიდწილად განადგურებული ტერიტორიებისთვის ბრძოლებში - ტერიტორიებზე ცოტა მოსახლე ან დაუზიანებელი შენობებია დარჩენილი.
მოსკოვმა „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში” კატერინოვკის, ვოლოდიმიროვკის და რუსინ-იარის დასახლებები დაიპყრო, - განაცხადა სამინისტრომ Telegram-ზე, მოსკოვის მიერ 2022 წლის სექტემბერში ანექსირებული რეგიონისთვის მინიჭებული სახელის გამოყენებით.
ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ, რომ არ აინტერესებთ მტკიცე მშვიდობა, რაც ამცირებს ამ ქვეყნების ლიდერებს შორის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მალე შეხვედრის ალბათობას.
ქალაქ კოსტანტინოვკას, მნიშვნელოვან საყრდენ პუნქტს, რომელიც დაკავებული დასახლებებიდან დაახლოებით ორი ათეული კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, უკრაინამ გაზის მიწოდება შეუწყვიტა მას შემდეგ, რაც მტერმა მილსადენი დაბომბა.
„ფართო დაზიანების გამო, კონსტანტინოვკაში გაზმომარაგების სისტემაში სამუშაო წნევის შენარჩუნება შეუძლებელი იყო“, - განაცხადა დონეცკის რეგიონულმა ხელისუფლებამ და დასძინა, რომ მილსადენის შეკეთება მუშების უსაფრთხოების ნაკლებობის გამო შეუძლებელი იყო.
უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ ანდრი ერმაკმა გამოაქვეყნა კონსტანტინოვკაში დაბომბვის შედეგად გაჩენილ ხანძარში გახვეული 10-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფოტო.
„რუსეთი აგრძელებს ტერორს, რადგან სასურველ შედეგებს ვერ აღწევს“, - თქვა მან.
22 აგვისტოს, ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, დაბომბვის შედეგად ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა.
უკრაინის ხელისუფლებამ ადრე გასცა მშვიდობიანი მოსახლეობის ქალაქიდან ევაკუაციის ბრძანება.
