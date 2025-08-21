Accessibility links

ტრაპი: ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა, ომის მოგება დამპყრობელ ქვეყანაზე თავდასხმის გარეშე

აშშ-ის პრეზიდენტი თავის განცხადებას ასრულებს სიტყვებით: “საინტერესო ამბები გველის!”
აშშ-ის პრეზიდენტი თავის განცხადებას ასრულებს სიტყვებით: “საინტერესო ამბები გველის!”

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინაში ომზე განცხადება გამოაქვეყნა. ის მიიჩნევს, რომ ომს მხოლოდ თავდაცვით ვერ მოიგებ.

Truth Social-ით გავრცელებულ პოსტში ტრამპი წერს, რომ “ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა, ომის მოგება დამპყრობელ ქვეყანაზე თავდასხმის გარეშე”.

აშშ-ის პრეზიდენტი სპორტის მაგალითს იხმობს და ამბობს, რომ შესანიშნავი სპორტული გუნდი რომ გყავდეს, თუ არ შეუტია, “გამარჯვების შანსი არ არსებობს!”

ასეა უკრაინასა და რუსეთთან დაკავშირებით, წერს ტრამპი და თავის წინამორბედს, ჯო ბაიდენს აკრიტიკებს: “უპატიოსნო და უკიდურესად არაკომპეტენტური ჯო ბაიდენი" არ აძლევდა უკრაინას საპასუხო იერიშის ნებართვას, მას მხოლოდ თავდაცვის უფლება ჰქონდა. რა გამოვიდა?

ტრამპის თანახმად, რუსეთსა და უკრაინას შორის ეს ომი არ დაიწყებოდა, ის რომ პრეზიდენტი ყოფილიყო და თავის განცხადებას ასრულებს სიტყვებით: “საინტერესო ამბები გველის!”

სტივენ უიტკოფმა ისაუბრა ალასკაში შეხვედრის ახალ დეტალებზე

პუტინს ზელენსკისთან შეხვედრა მოსკოვში სურს. შვეიცარია პუტინს იმუნიტეტს შესთავაზებს

ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ-ის საჰაერო მხარდაჭერა და ევროპის სახმელეთო ჯარები შეიძლება უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიის ნაწილი იყოს

სერგეი ლავროვისთვის კონფლიქტების მოგვარებისას ტერიტორიების გაცვლა ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა

ზელენსკი: უსაფრთხოების გარანტიები იქნება

მაკრონი: ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრა ევროპაში უნდა ჩატარდეს

ტრამპმა პუტინთან სატელეფონო საუბარში განიხილა ზელენსკისთან პირისპირ შეხვედრის საკითხი

ევროპის ლიდერებმა, ტრამპმა და ზელენსკიმ ერთობლივი შეხვედრა ჩაატარეს: „ჩვენ ყველას მშვიდობა გვინდა“

ვიქტორ იუშჩენკო: პუტინის ძალა ჩვენს სისუსტეშია - უკრაინისთვის იარაღი გადამწყვეტია

ტრამპმა არ გამორიცხა უსაფრთხოების გარანტიისათვის უკრაინაში ამერიკელი ჯარისკაცების გაგზავნა

დარწმუნებული ვარ, ესაა ჩემი რწმენა, არ იქნება - კობახიძე ღარიბაშვილის მიმართ გამოძიების დაწყებაზე დასმულ შეკითხვაზე

რუსეთის გენპროკურატურა მოითხოვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდეს ყოფილი დეპუტატის ოჯახი

იარაღის სროლის გამო პასუხისგებაში მისცეს ყოფილი პოლიციელი, რომელიც ბრალდებულმა გაუპატიურების მუქარაში დაადანაშაულა

აშშ-მა სანქციები დაუწესა სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის კიდევ სხვა მოსამართლეებსა და პროკურორებს

სერგეი ლავროვისთვის კონფლიქტების მოგვარებისას ტერიტორიების გაცვლა ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა

