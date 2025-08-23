AP: შაბათს ღაზის სექტორში ისრაელის იერიშების შედეგად მინიმუმ 33 პალესტინელი დაიღუპა

შაბათს ისრაელის არმიის იერიშების შედეგად ღაზის სექტორში მინიმუმ 33 პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც კარვებს აფარებდნენ თავს ან საკვების მოპოვებას ცდილობდნენ, იტყობინებიან ადგილობრივი საავადმყოფოები. როგორც Associated Press-ი შენიშნავს, შიმშილი სექტორის უდიდეს ქალაქში, ღაზაში, ზეწოლის ქვეშ აქცევს ისრაელს, რომელიც იქ 22 თვის განმავლობაში აწარმოებს სამხედრო ოპერაციას.
ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა, რომ ქალაქი ღაზა შეიძლება დანგრეულ იქნეს ახალი სამხედრო ოპერაციის შედეგად, შესაძლოა, სულ რამდენიმე დღის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ შიმშილობა ვრცელდება.
ჰუმანიტარული ორგანიზაციები არაერთხელ აცხადებდნენ, რომ ომი, რომელიც პალესტინური რადიკალური დაჯგუფება ჰამასის მიერ იქნა პროვოცირებული 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმით, და თვეების განმავლობაში ისრაელის მიერ ღაზაში სურსათისა და მედიკამენტების შეტანის დაბრკოლება შიმშილობას იწვევს (აშშ-სა და ევროკავშირში ჰამასი ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული).
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ჩრდილოეთ ღაზაში შიმშილი „ისრაელის მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებების პირდაპირი შედეგია“ და შიმშილით გამოწვეული სიკვდილიანობა შესაძლოა ომის დანაშაულს უტოლდებოდეს.
„ინტეგრირებული სასურსათო უსაფრთხოების ფაზის კლასიფიკაციის (IPC) მიერ ღაზის რეგიონში დღეს გამოცხადებული შიმშილობა ისრაელის მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებების პირდაპირი შედეგია“, - აღნიშნა ფოლკერ ტიურკმა გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც გლობალური შიმშილის მონიტორინგის ანგარიშს ეხებოდა.
ისრაელმა უარყო კვლევის შედეგები და მას „აშკარა ტყუილი“ უწოდა.
AP იმოწმებს ნასერის საავადმყოფოს თანამშრომელთა მონათხრობს, რომელთა თანახმად, 23 აგვისტოს სამხრეთ ღაზაში ისრაელის დარტყმების შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 17 ადამიანი, ნახევარზე მეტი - ქალები და ბავშვები. საავადმყოფოს მედპერსონალის თქმით, დარტყმები განხორციელდა კარვებზე, რომლებსაც ადგილნაცვალი პირები აფარებდნენ თავს ხან-იუნისში.
სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში ისრაელის იერიშის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ ხუთი ადამიანი, რომლებიც ჰუმანიტარული დახმარების მოპოვებას ცდილობდნენ ისრაელის საზღვართან მდებარე საკონტროლო-გამშვები პუნქტის, ზიქიმის მახლობლად.
პალესტინელ ჟურნალისტთა სინდიკატის ცნობით, ზიქიმის საკონტროლო-გამშვებ პუნქტთან მოვლენების გაშუქებისას დაიღუპა ოპერატორი ხალედ ალ-მაჰდუნი. სინდიკატის თქმით, ის ისრაელის სამხედროთა სამიზნე გახდა.
საავადმყოფოებისა და პალესტინური წითელი ნახევარმთვარის ინფორმაციით, თავდასხმების შედეგად სხვა რეგიონში დაიღუპა თერთმეტი ადამიანი.
ისრაელის სამხედროთა თქმით, მათთვის ცნობილი არ არის ხან-იუნისში ნახსენებ ადგილზე ინციდენტის შესახებ და გამოძიებას აწარმოებენ.
AP იუწყება, რომ მისი ჟურნალისტების ცნობით, ისრაელის სამხედროები თითქმის ყოველდღე უხსნიან ცეცხლს ჰუმანიტარულ მიგრანტებს. ისრაელის სამხედროთა თქმით, ისინი გამაფრთხილებელ გასროლებს აკეთებენ, თუკი ვინმე მიუახლოვდება მათ ან თუკი ვინმე საფრთხეს წარმოადგენს.
