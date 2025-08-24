Accessibility links

სოლიდარობის მარში გაიმართა თბილისში, უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს

უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, თბილისში სოლიდარობის მარში გაიმართა.

აქციის მონაწილეები მელიქიშვილის გამზირზე ტარას შევჩენკოს ძეგლთან შეიკრიბნენ და რუსთაველისკენ დაიძრნენ საქართველოსა და უკრაინის დროშებით.

დღევანდელ მარშზე მთავარი ფერები ყვითელი და ცისფერი იყო. მსვლელობაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოში მცხოვრები უკრაინელები.

უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ბათუმში ავტომანქანებით მსვლელობა მოეწყო.

უკრაინაში 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. 1991 წლის 24 აგვისტოს უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც უკრაინა დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გამოცხადდა.

უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ზელენსკი გამოდის პირობით, რომ "არ დამარცხდება" რუსეთთან ომში.

