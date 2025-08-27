Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
საზოგადოება

ზვიად რატიანის საქმე - ლაივბლოგი (27/08/2025)

იხ. კომენტარები

თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის, ზვიად რატიანის სასამართლო პროცესი სისხლის სამართლის საქმეზე.

12:41

12.36 - მოსამართლემ შემდეგი სხდომა 9 სექტემბერს, 12 საათზე დანიშნა. დღევანდელი სხდომა კი ამით დაასრულა.

12:37

2.33 - ზვიადი ეკითხება მოსამართლეს, ის იქნება თუ არა ამის შემდეგ მოსამართლე ამ საქმეზე. გიორგი გელაშვილი ამბობს, რომ ამ შემადგენლობით გაგრძელდება სასამართლო განხილვა. მოსამართლე ზვიად რატიანს ეუბნება, პატივისცემით მოექცეს სასამართლოს.

12:33

12.31 - ისევე როგორც წინა სხდომებზე, ზვიად რატიანი ახლაც ფეხზე დგას.

12:32

12.28 - ადვოკატი აღნიშნავს, რომ სილა - ვერ ჩაითვლება თავდასხმად და ცემად. მაშ, რატომ ეს მუხლი? ეს უკავშირდება მის მიერ აქტიურ მონაწილეობას პროტესტში და ამას უნდა ჰქონდეს სადამსჯელო ან დამაშინებელი ეფექტი.

ჩამოტვირთე მეტი

ფორუმი

XS
SM
MD
LG