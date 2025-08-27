ცხადყოფს რუსული სტილის რეპრესიების გაძლიერებას - „საფარი“ ანგარიშების დაყადაღებაზე

ამასთან, „საფარი“ აცხადებს, რომ მოხალისეობრივად გააგრძელებს ქალთა და არასრულწლოვანთა უსასყიდლოდ დახმარებას.
„პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს საფარის ფინანსები გამოყენებულ იქნა ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზებისა და აღჭურვილობის შესაძენად, სრულიად უსაფუძვლო და ცილისმწამებლურია. არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება ჩვენს წინააღმდეგ“, - წერია ორგანიზაციის გავრცელებულ განცხადებაში.
„ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რუსული სტილის რეპრესიების გაძლიერებას ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს კრიტიკული ხმების ჩახშობას და სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებას“, - აცხადებენ ორგანიზაციაში.
„საფარის“ შეფასებით, „დღეს საფრთხის ქვეშ დგას ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და თითოეული იმ ადამიანის უსაფრთხოება, ვინც იცავს თავისუფლებას და სამართლიანობას, ვინც იცავს საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას“.
ამასთან, ორგანიზაცია პირობას დებს, რომ განაგრძობს ბრძოლას სიმართლისა და სამართლიანობისთვის როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე.
„მოვუწოდებთ ქართულ ოცნებას დაუყოვნებლივ მოხსნას ყადაღა და შეწყვიტოს რუსული რეპრესიები საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ასევე მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, გამოეხმაუროს სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ დაწყებულ უპრეცედენტო თავდასხმას საქართველოში“, - ვკითხულობთ განცხადებაში.
ორგანიზაცია მიმართავს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს და ბავშვებს, - დაბრკოლების მიუხედავად, მოხალისეობრივად გააგრძელებენ მათს დახმარებას: „დაგვიკავშირდით, თუ ჩვენი დახმარება გჭირდებათ თქვენი უფლებების, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადასარჩენად. ჩვენ მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ“.
დღეს საღამოს 18:00 საათზე დაგეგმილია შვიდი ორგანიზაციის საერთო განცხადება.
დღეს, 27 აგვისტოს, ცნობილი გახდა, რომ დააყადაღეს შვიდი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშები.
პროკურატურის შუამდგომლობა ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკამყოფილა.
მათ 2024 წლის ბოლოს საპროტესტო აქციების „დაფინანსებას“ ედავებიან „საბოტაჟის საქმის“ ფარგლებში. ამავე საქმის ფარგლებში მარტში დააყადაღეს საქველმოქმედო ორგანიზაციები, მათ შორის „ნანუკას ფონდი“.
„ქართული ოცნების“ წარმომადგენელმა, დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა თქვა, რომ ორგანიზაციები „ირიბად ახალისებდნენ“, რომ აქციის მონაწილეებს „მეტი დანაშაული ჩაედინათ“ და თქვა: „რა თქმა უნდა, აქ იკვეთება საბოტაჟის მცდელობა და შესაბამისად, პროკურატურა ყველაფერზე პასუხს გასცემს“.
გამოძიება ასევე ამბობს, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობა „სრულად იყო მიმართული ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული პირების და მათი ოჯახის წევრებისთვის ფინანსური მფარველობის უზრუნველსაყოფად“ - როდესაც აქციებზე „ძალადობის საქმეების“ მიმართ არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობს.
