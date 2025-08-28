ზელენსკი მოელის, რომ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების ჩარჩო მომავალ კვირას მზად იქნება

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მოელის, რომ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების ჩარჩო მომავალ კვირისთვის შემუშავდება.
ამ დროს კიევი აგრძელებს მოლაპარაკებებს მოკავშირეებთან, რათა მიიღოს ძლიერი მხარდაჭერის მექანიზმი რუსეთის მხრიდან შემდგომი აგრესიის თავიდან ასაცილებლად.
28 აგვისტოს ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მან „ვრცლად“ განიხილა ეს თემა თავის თურქ კოლეგასთან, რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან, სატელეფონო საუბრისას, რომელიც შედგა კიევში ღამით განხორციელებული მასშტაბური რუსული დარტყმის შემდეგ, რის შედეგადაც სულ მცირე, 19 ადამიანი დაიღუპა.
„ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლები ამჟამად ყველა კონკრეტულ კომპონენტზე მუშაობენ და მთელი ჩარჩო მომავალ კვირას ქაღალდზე იქნება ჩამოყალიბებული“, - განაცხადა მან სატელეფონო საუბრის შემდეგ.
მან დასძინა, რომ ღამით მომხდარი მომხდარი თავდასხმის შედეგად, დაზიანდა თურქული საწარმო.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თურქეთის თავდაცვის მინისტრი ჩაერთვება განხილვაში, რათა „გამოიკვლიოს" თურქეთის პოტენციური მონაწილეობა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, განსაკუთრებით შავ ზღვაში.
უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელი, რუსტემ უმეროვი, ამავე დღეს, 28 აგვისტოს თურქეთს სტუმრობდა ამ თემისა და ორმხრივი თავდაცვის თანამშრომლობის განსახილველად, გამოაცხადა უმეროვმა Facebook-ზე.
თურქეთი მიესალმა უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებულ დისკუსიებს და განაცხადა, რომ ის ხელს შეუწყობს ნებისმიერ ინიციატივას, რომელიც უკრაინაში მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.
თურქეთმა ადრე განაცხადა, რომ შეუძლია განიხილოს ადგილზე სამშვიდობო ინიციატივებში ჩართვა, თუ კონკრეტული პირობები და ჩარჩო დადგინდება, თუმცა ღიად არაფერზე აუღია ვალდებულება.
