ხოშტარია: ჩერგოლეიშვილი „ძალიან ცუდად მოიქცა“, თუმცა „იმედია, რვიანი ვერ დაიშლება“

ელენე ხოშტარია ფეისბუკზე წერს, რომ თამარ ჩერგოლეიშვილი „ძალიან ცუდად მოიქცა“, თუმცა დასძენს, რომ „რვიანი ჩერგოს ხასიათზე არ აწყობილა და არც არავის ხასიათზე“.
„რვიანი ვერ დაიშლება, იმედია, რადგან მაშინ არჩევნებში უნდა შევიდეს რომელიმე. იმედია ერთმანეთის ჯინაზე მაგას არ იზამენ. სხვა არაფერია რვიანი“, - წერს პოლიტიკოსი.
ის ასევე მიმართავს მათ, ვინც მისგან პოზიციის დაფიქსირებას მოითხოვდნენ: „ამორალური ბევრი გიჭამიათ სათითაოდ, ძალიან ბევრი“.
„ქვეყანას დიდი პრობლემები აქვს და პოლიტიკოსებს ჩვენს პირად და პარტიულ ეგოებზე უფრო დიდი ამოცანა: ბევრნი უნდა ვიყოთ ქუჩაში. ყველაფერი რაც ამას უშლის ხელს არის მავნებლობა ან უპასუხისმგებლობა“, - წერს პოლიტიკოსი.
ეს ამბავი მოჰყვა თამარ ჩერგოლეიშვილის მიერ ერთ-ერთი მედიის (News.On.ge) ფეისბუკგვერდზე მის მიმართ შეურაცხმყოფელი კომენტარებისათვის წყევლითა და უხამსი ლექსიკით პასუხს.
ჩერგოლეიშვილმა კომენტარებს დაურთო ადრესატების ფეისბუკგვერდების მთავარი ფოტოები, რომლებზეც ბავშვები იყვნენ გამოსახული.
პოლიტიკოსი ამ გამოხმაურებების გამო გააკრიტიკეს. მოგვიანებით თამარ ჩერგოლეიშვილმა ბოდიში მოიხადა:
„ახსნის ნაცვლად ავდექი და მოკლეზე წავედი, პირდაპირ მათივე პროფილის ფოტოები მივუბრუნე უხეშ ილუსტრაციად იმისა, რისი თქმაც მინდოდა და ამისთვის ბოდიში“.
მოგვიანებით „რვიანის ფორმატის" ერთ-ერთი პარტიის, „ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ მოუწოდა ფორმატის მონაწილე სხვა პარტიებს, რომ „ფედერალისტებს“ დაატოვებინონ „რვიანი“.
„ბავშვების მაწყევარ და მაგინებელ პოლიტიკურ ფიგურასთან მე პირადად არასოდეს არაფერი მექნება საერთო. მივმართავ რვა პარტიის ფორმატში მყოფ ყველა სხვა პარტიას, რომლებიც გავერთიანდით 4 ოქტომბრის რუსული სპეცოპერაციის წინააღმდეგ, ერთობლივად მივიღოთ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამ მოცემულობაში, ამ განცხადების ავტორის "რვიანთან" ურთიერთობის დასრულების შესახებ“, - განაცხადა ბოკუჩავამ.
თამარ ჩერგოლეიშვილმა თინა ბოკუჩავას საჯარო განცხადებით უპასუხა და უთხრა, რომ ამ ფორმატში გაერთიანებული არიან ის პარტიები, რომლებიც უარს ამბობენ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე.
„ამიტომ გაუგებარია, თუ არჩევნებში არ შედიან, რვიანი როგორ უნდა დაშალონ... მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ საქციელი - ერთი მხრივ, თიკა ბოკუჩავას რვიანში ყოფნა, ხოლო, მეორე მხრივ, [ლევან] ხაბეიშვილის ფლანგის გამუდმებული თავდასხმა რვიანზე, ისედაც შეუძლებელს ხდიდა „ნაციონალურ მოძრაობასთან“ მუშაობას...
ნუ არაფერს ვიტყვი იმაზე, რა უბადრუკად ცდილობენ ჩემი შეცდომის გამოყენებას, რომლის გამოც მოვიბოდიშე, მათი ყეყეჩი ლიდერებისგან განსხვავებით“, - დაწერა ჩერგოლეიშვილმა ფეისბუკში.
ე.წ. რვიანში გაერთიანებული არიან ის პარტიები, რომლებიც უარს ამბობენ 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში. ესენი არიან:
- „თავისუფლების მოედანი“;
- „ევროპული საქართველო“;
- „ნაციონალური მოძრაობა“;
- „სტრატეგია აღმაშენებელი“;
- „ახალი“;
- „გირჩი - მეტი თავისუფლება“;
- „დროა“ და
- „ფედერალისტები“.
