ისრაელი ქალაქ ღაზას საომარ ზონად აცხადებს, ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ადგილზე რჩებიან

ისრაელმა ღაზის სექტორის უდიდესი ქალაქი ღაზა ომის მიმდინარეობის სახიფათო ზონად გამოაცხადა, იმ ფონზე, როცა არმიამ დაიწყო "პირველი ფაზები" დაგეგმილი შეტევისა, რომელიც მწვავე საერთაშორისო კრიტიკის საგანია.
ასევე პარასკევს, 29 აგვისტოს, ისრაელის არმიამ მიაგნო კიდევ ორი ისრაელელი მძევლის გვამებს - მათ შორის ილან ვაისის, რომელიც აშშ-ის და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ჰამასის მხრიდან ისრაელზე თავდასხმისას, 2023 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს - ამ თავდასხმამ მისცა ბიძგი ღაზაში მიმდინარე ომს. ვაისის და კიდევ ერთი მძევლის გვამები ისრაელში დააბრუნეს.
არმიის იმ განცხადების ფონზე, რომ ქალაქში განახლდება ბრძოლა, რომელმაც შესაძლოა მოსახლეობისთვის შეუძლებელი გახადოს საკვების და სხვა დახმარების მიღება, ჰუმანიტარული ორგანიზაციები და ეკლესია, რომელსაც ხალხი აფარებს თავს, აცხადებენ, რომ ადგილზე რჩებიან. სააგენტო "ასოშიეიტედ პრესი" (AP) წერს, რომ ეს ორგანიზაციები უარს ამბობენ მიატოვონ მოშიმშილე, იძულებით გადაადგილებული ადამიანები, რომლებიც მათზე არიან დამოკიდებულნი.
ისრაელმა რამდენიმე კვირის წინ გამოაცხადა გეგმა, რომ თავისი თავდასხმის გაფართოებას აპირებდა ქალაქ ღაზაში - რომელსაც ასიათასობით ადამიანი აფარებს თავს შიმშილის პირობებში. ისრაელის არმიამ მას მერე გაახშირა დარტყმები ქალაქის შემოგარენში მდებარე უბნებზე.
გაერომ და ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა ისრაელის ეს ნაბიჯი დაგმეს, თუმცა ქალაქ ღაზაში ადგილობრივები ამბობს, რომ ეს ვითარებას მნიშვნელოვნად არ ცვლის, რადგან თავდასხმები ისედაც ძლიერდებოდა და მათთან საკმარისი დახმარება აღარ ჩადიოდა.
გაერომ 28 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ბოლო კვირაში 23 000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა, თუმცა, AP-ის ცნობით, ქალაქ ღაზაში მყოფი ბევრი პალესტინელი ამბობს, რომ მრავალჯერადი გადაადგილების შედეგად დაღლილია და ვერ ხედავს ქალაქის დატოვების აზრს, რადგან მგზავრობა ძვირი ღირს და უსაფრთხო თავშესაფარი აღარსადაა.
