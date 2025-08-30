ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთისთვის მკაცრი სანქციების დაწესებას მოითხოვს - მას შემდეგ, რაც, ზაპოროჟიეს ოლქში, რუსეთმა საცხოვრებელ უბანს დაარტყა. „ისევ ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი“ - უკრაინის პრეზიდენტი, ფეისბუკპოსტში ყურადღებას ამახვილებს 5-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევაზე, ზაპოროჟიეს საოლქო ცენტრში. წინასწარი ინფორმაციით, დაიღუპა ერთი ადამიანი, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი რამდენიმე ათეულს აღწევს. მათ შორის არიან ბავშვები და მოზარდები.
„ახლა, როცა რუსეთი ისევ გვაჩვენებს, რომ სიტყვებისთვის მიუფურთხებია, ჩვენ [მსოფლიოსგან] რეალურ მოქმედებებს ველოდებით. მკაფიოდ გასაგებია, რომ ლიდერების დონეზე შეხვედრის მოსამზადებელ დროს მოსკოვი ახალი მასირებული დარტმების მოსამზადებლად იყენებს. შესაძლებლობების ფანჯრის ისევ გასაღებად, ერთადერთი გამოსავალია ხისტი ტარიფების დაწესება ყველასთვის, ვინც რუსეთის არმიას ფულით ავსებს და ქმედითი სანქციების დაწესება თავად მოსკოვის წინააღმდეგ - საბანკო და ენერგეტიკული [სანქციები]“, - წერს უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში.
ვოლოდიმირ ზელენსკის ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ - „ომს მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები ვერ შეაჩერებს - საჭიროა რეალური ნაბიჯები“, ხოლო ქმედებებს უკრაინელები მოელიან შეერთებული შტატებისგან, ევროპისგან და მთელი მსოფლიოსგან.
პრეზიდენტის განცხადებით, 30 აგვისტოს, ღამით, უკრაინის ანტისაჰაერო სისტემა იგერიებდა რუსეთის თავდასხმებს უკრაინის არაერთ ნაწილში და მათ შორის არის: კიევის, ვოლინის, ჟიტომირის, ხარკოვის, დონეცკის, სუმისა და ხმელნიცკის ოლქები.
„არაერთ ადგილას გაჩნდა ხანძარი, ძირითადად დაზიანდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა: სახლები, საწარმოები. [ადამიანების] ჩვეულებრივი ცხოვრების წინააღმდეგ რუსეთმა თითქმის 540 დრონი, 8 ბალისტიკური და 37 სხვა ტიპის რაკეტა გამოიყენა“, - წერს ზელენსკი.
