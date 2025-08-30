რუსეთის გენშტაბის უფროსი: ომი გაგრძელდება, რუსეთის სამხედროები შეტევას ახორციელებენ

რუსეთი გააგრძელებს ე.წ. საგანგებო საომარ ოპერაციას - ანუ ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ამ განცხადებით 30 აგვისტოს გამოვიდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი, ვალერი გერასიმოვი. მისი გამოსვლა გამოაქვეყნა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ.
გერასიმოვმა დააკონკრეტა, რომ რუსეთის არმია გააგრძელებს შეტევით ქმედებებს. როგორც სამინისტრო იუწყება, გენერალმა "შეაჯამა 2025 წლის გაზაფხულ-ზაფხულის კამპანია და დააზუსტა საბრძოლო დაჯგუფებების ამოცანები გრძელვადიან პერსპექტივაში". თავად გერასიმოვის თქმით, ამოცანები განისაზღვრება "შემოდგომის პერიოდისთვის".
გერასიმოვის შეფასებით, სტრატეგიულ ინიციატივას ამჟამად სრულად ფლობენ რუსეთის სამხედროები. ის, რომ ზაფხულის შეტევების შედეგად მათ ვერ შესძლეს დიდი მასშტაბის ტერიტორიების დაკავება გერასიმოვმა ახსნა უკრაინელი სამხედროების მხრიდან დიდი დანაკარგების ხარჯზე მათი შეკავებით. რუსეთის არმიის დანაკარგებზე მას არ ულაპარაკია.
გერასიმოვი ირწმუნება, რომ რუსეთის არმია ამჟამად აკონტროლებს ლუგანსკის 99,7 პროცენტს, დონეცკის 79 პროცენტს, ზაპოროჟიეს 74 პროცენტს და ხერსონის 76 პროცენტს. ესაა უკრაინის რეგიონები, რომელთა ანექსირებაზეც რუსეთი პრეტენზიას აცხადებს.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, ეს მონაცემები საერთო ჯამში ახლოსაა დამოუკიდებელ შეფასებებთან (დონეცკის ოლქთან მიმართებით გერასიმოვის მიერ მოტანილი მაჩვენებელი ოდნავ მაღალია).
გარდა ამისა, გერასიმოვმა ახსენა, რომ რუსეთის არმია აკონტროლებს დასახლებული პუნქტების რიგს სუმის და დნეპროპეტროვსკის რეგიონებში.
რუსეთის არმია შეტევებს ახორციელებს ფრონტის რამდენიმე მონაკვეთზე, თუმცა წინსვლის ტემპი დაბალია - რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, საქმე, როგორც წესი, ეხება ხოლმე ათეულობით ან ასეულობით კვადრატულ კილომეტრს თვეში.
რუსეთის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა ასევე ილაპარაკა უკრაინაზე ამ კვირაში განხორციელებულ დარტყმებზე - კერძოდ, კიევზე მიტანილ იერიშზე 28 აგვისტოს ღამით. მისი თქმით, შეტევა განხორციელდა თავდაცვის წარმოების ობიექტებზე და საბრძოლო აეროდრომებზე.
კიევზე დატყმების შედეგად დაინგრა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, დაიღუპა 25 ადამიანი.
ვალერი გერასიმოვი საჯაროდ იშვიათად ჩნდება - წერს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. გერასიმოვის მიერ ომის შესახებ გამოთქმული შეფასებები და სიტყვები, რომ ომი გაგრძელდება, გაისმა იმ ფონზე, როცა მიმდინარეობს საუბრები სამშვიდობო გადაწყვეტის შესაძლებლობებზე. ამ გადაწყვეტილების მიღწევას ესწრაფვის აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია.
რუსეთმა უარყო აშშ-ის ინიციატივაზე დაყრდნობით უკრაინის მიერ გამოთქმული შეთავაზება, რომ ცეცხლი წინაპირობების გარეშე შეწყდეს.
სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმებისთვის რუსეთის მოთხოვნები მოიცავს, მათ შორის, ტერიტორიულ დათმობებს, უკრაინის მხრიდან ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმას, კანონმდებლობის ცვლილებებს.
