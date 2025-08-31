Accessibility links

ჩინეთის სახელმწიფო მედია: ჩინეთი და სომხეთი სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ

სომხეთის პრემიერის, ნიკოლ ფაშიანის გამოსვლა ჩინეთის მმართველთან, სი ძინპინთან შეხვედრაზე. ტიანძინი. 31 აგვისტო, 2025 წელი
სომხეთის პრემიერის, ნიკოლ ფაშიანის გამოსვლა ჩინეთის მმართველთან, სი ძინპინთან შეხვედრაზე. ტიანძინი. 31 აგვისტო, 2025 წელი

ჩინეთმა და სომხეთმა 31 აგვისტოს ჩინეთის საპორტო ქალაქ ტიანძინში სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს, იტყობინება Reuters-ი რომლის ცნობა სახელმწიფო მედიის CCTV-ის ინფორმაციას ეყრდნობა.

წელს ჩინეთის მასპინძლობს “შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის” სამიტს, რომელში მონაწილეობის მისაღებად არის ჩასული ფაშინიანი ტიანძინში ჩასულია.

ჩინეთმა და სომხეთმა მტკიცედ უნდა დაუჭირონ მხარი ერთმანეთს და გააღრმაონ თანამშრომლობა ყველა სფეროში, განუცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სომხეთის პრემიერმინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს, იტყობინება CCTV-ი.

სამიტი 31 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე იმართება.


