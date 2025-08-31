ჩინეთის სახელმწიფო მედია: ჩინეთი და სომხეთი სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ

ჩინეთმა და სომხეთმა 31 აგვისტოს ჩინეთის საპორტო ქალაქ ტიანძინში სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს, იტყობინება Reuters-ი რომლის ცნობა სახელმწიფო მედიის CCTV-ის ინფორმაციას ეყრდნობა.
წელს ჩინეთის მასპინძლობს “შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის” სამიტს, რომელში მონაწილეობის მისაღებად არის ჩასული ფაშინიანი ტიანძინში ჩასულია.
ჩინეთმა და სომხეთმა მტკიცედ უნდა დაუჭირონ მხარი ერთმანეთს და გააღრმაონ თანამშრომლობა ყველა სფეროში, განუცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სომხეთის პრემიერმინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს, იტყობინება CCTV-ი.
სამიტი 31 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე იმართება.
