რუსთაველზე, სავარაუდოდ, კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს - პოლიცია მოქალაქეებს პარლამენტის წინ გადასვლისკენ მოუწოდებს

ამჯერად შეხლა-შემოხლა პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა ყოფილი „მაგთი ქლაბის“ მიმდებარედ.
სავარაუდოდ, კიდევ ერთი ადამიანის დაკავების შემდეგ, პოლიციის მაღალჩინოსანმა ლაშა ჯოხაძემ მოქალაქეებს განუცხადა: „რუსთაველზე მიბრძანდით პარლამენტის წინ და გადაკეტეთ“.
რადიო თავისუფლება ცდილობს კიდევ ერთი დემონსტრანტის დაკავებაზე ინფორმაციის დაზუსტებას.
ჯოხაძემ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში დაუდასტურა, რომ მოქალაქეებს პარლამენტის წინ აძლევენ გზის გადაკეტვის უფლებას.
„თქვენი ნებართვა ამისთვის არ გვჭირდება“ - უპასუხეს ჯოხაძეს დემონსტანტებმა.
ადგილზე იმყოფება „დროას“ ლიდერი ელენე ხოშტარიაც.
მანამდე მცირე ხნით ადრე, პროტესტისას, გზის გადაკეტვის მცდელობისას, პოლიციამ მრავალი მოქალაქე დააკავა.
ოფიციალური ცნობებით, ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია 16 ადამიანი, თუმცა დემონსტრანტები ამბობენ, რომ დაკავებულთა რაოდენობა არის 19.
პარტია „დროას“ თანახმადაც, დაკავებულია 19 ადამიანი. სია ასეთია:
1. შუშანა მაცაბერიძე
2. თამარ ფერაძე
3. ბექა პაპაშვილი
4. თათია აფრიამაშვილი
5. ალბი კორძაია
6. თიკა პატარაია
7. დათა ქაშიაშვილი
8. დავით სეხნიაშვილი
9. ლუკა ჭოხონელიძე
10. ნენე გაბელაია
11. ლაშა დგებუაძე
12. ნიკა კორძაძე
13. ანა ჩრდილელი [თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატად "ქართული ოცნების" სიით წარდგენილი ოთარ ჩრდილელის შვილი. ჩრდილელი საქართველოს პარლამენტის ორი მოწვევის (2012 და 2016 წლების) დეპუტატია]
14. მარიამ უძილაური
15. ნინო ნაჭყებია
16. მარიამ ცომაია
17. რუსკა მაღრაძე
18. ანი ჭინჭარაული
19. დავით გუნაშვილი
შემთხვევის ადგილას გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიცია დემონსტრანტებს სთხოვს, "დაიწყნარონ ნერვები" და ტროტუარებზე აკავებს მოქალაქეებს.
