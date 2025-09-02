საპროტესტო მსვლელობა „ქართული ოცნების“ ოფისისკენ გრძელდება

2 სექტემბრის პროტესტის ძირითადი საფუძველია საქართველოს სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნის შედეგები. ამასთან, 2 სექტემბერსვე გამოცხადდა „დემონსტრაციებზე ძალადობის“ საქმეზე დაკავებული რვა მოქალაქის განაჩენი. სამ მათგანს ორ-ნახევარი წლით, ხუთს კი ორი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
აქცია რუსთაველის გამზირზე დაიწყო, პარლამენტის მიმდებარედ, არაერთი ადამიანის დაკავების შემდეგ კი ქაოტურად გაგრძელდა რუსთაველის გამზირისი სხვადასხვა მონაკვეთზე.
შსს-ის პრესცენტრის ცნობით, დაკავებულთა რაოდენობა ჯამში 23-მდე გაიზარდა.
ყველა მათგანი ადმინისტრაციული წესითაა დაკავებული.
რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი ადამიანის დაკავების შემდეგ, პოლიციის მაღალჩინოსანმა ლაშა ჯოხაძემ მოქალაქეებს განუცხადა: „რუსთაველზე მიბრძანდით, პარლამენტის წინ და გადაკეტეთ“.
ჯოხაძემ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში დაუდასტურა, რომ მოქალაქეებს პარლამენტის წინ აძლევენ გზის გადაკეტვის უფლებას.
„თქვენი ნებართვა ამისთვის არ გვჭირდება“ - უპასუხეს ჯოხაძეს დემონსტრანტებმა.
ფორუმი