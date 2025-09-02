Accessibility links

საპროტესტო მსვლელობა „ქართული ოცნების“ ოფისისკენ გრძელდება

მსვლელობა „ოცნების“ ოფისისკენ
მსვლელობა „ოცნების“ ოფისისკენ

დღისით რუსთაველის გამზირზე დაწყებული საპროტესტო დემონსტრაცია, მას შემდეგ, რაც იუსტიციის სახლთან მივიდა, ახლა „ქართული ოცნების“ სათავო ოფისისკენ მიემართება სანაპიროს გავლით.

2 სექტემბრის პროტესტის ძირითადი საფუძველია საქართველოს სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნის შედეგები. ამასთან, 2 სექტემბერსვე გამოცხადდა „დემონსტრაციებზე ძალადობის“ საქმეზე დაკავებული რვა მოქალაქის განაჩენი. სამ მათგანს ორ-ნახევარი წლით, ხუთს კი ორი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.

აქცია რუსთაველის გამზირზე დაიწყო, პარლამენტის მიმდებარედ, არაერთი ადამიანის დაკავების შემდეგ კი ქაოტურად გაგრძელდა რუსთაველის გამზირისი სხვადასხვა მონაკვეთზე.

შსს-ის პრესცენტრის ცნობით, დაკავებულთა რაოდენობა ჯამში 23-მდე გაიზარდა.

ყველა მათგანი ადმინისტრაციული წესითაა დაკავებული.

რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი ადამიანის დაკავების შემდეგ, პოლიციის მაღალჩინოსანმა ლაშა ჯოხაძემ მოქალაქეებს განუცხადა: „რუსთაველზე მიბრძანდით, პარლამენტის წინ და გადაკეტეთ“.

ჯოხაძემ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში დაუდასტურა, რომ მოქალაქეებს პარლამენტის წინ აძლევენ გზის გადაკეტვის უფლებას.

„თქვენი ნებართვა ამისთვის არ გვჭირდება“ - უპასუხეს ჯოხაძეს დემონსტრანტებმა.


