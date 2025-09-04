Accessibility links

ავღანეთში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 2200-ს გადააჭარბა

სახლის ნანგრევებში გადარჩენილებს ეძებენ ავღანეთში 6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ. 2 სექტემბერი, 2025
სახლის ნანგრევებში გადარჩენილებს ეძებენ ავღანეთში 6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ. 2 სექტემბერი, 2025

თალიბანის მთავრობის წარმომადგენელმა 4 სექტემბერს განაცხადა, რომ კვირის დასაწყისში ავღანეთში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად განადგურებულ მთის სოფლებში კიდევ ასობით ცხედარი იპოვეს, რის შედეგადაც დაღუპულთა რიცხვმა 2200-ს გადააჭარბა.

დაღუპულთა უმრავლესობა ავღანეთის აღმოსავლეთში მდებარე პროვინცია ქუნარის მცხოვრები იყო. 31 აგვისტოს ღამით მომხდარი 6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის ეპიცენტრი ამ რაიონში იყო. რამდენიმე სოფელი მთლიანად განადგურებულია.

მანამდე ვარაუდობდნენ, რომ დაღუპული იყო 1400-მდე ადამიანი. თალიბანის წარმომადგენელმა, ჰამდულა ფიტრატმა, ხუთშაბათს განაცხადა, რომ დაღუპულთა განახლებული რიცხვი 2205-ს შეადგენს და სამძებრო-სამაშველო სამუშაოები გრძელდება.

„ხალხისთვის კარვებია გაშლილი და პირველადი დახმარებისა და სასწრაფო დახმარების მარაგების მიწოდება გრძელდება“, - თქვა ფიტრატმა.

უხეში რელიეფი ხელს უშლის სამაშველო სამუშაოებს. თალიბანის ხელისუფლებამ ვერტმფრენები და ჯარისკაცები დაიხმარა გადარჩენილების დასახმარებლად. მაშველებს საათობით ფეხით სიარული უწევთ, რათა მეწყრისა და ქვების ჩამოშლის შედეგად განადგურებულ სოფლებამდე მიაღწიონ.

