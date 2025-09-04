გერმანია ბალტიაში სამხედრო წვრთნებს ატარებს რუსეთთან დაძაბულობის ფონზე

გერმანია მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს ატარებს, რომლებიც ფოკუსირებულია ლიეტუვაში ჯარებისა და აღჭურვილობის გადაყვანაზე.
გერმანიის სამხედრო ხელმძღვანელობა ხუთშაბათს როსტოკის პორტში ბალტიის ქვეყნების ელჩებთან და სხვა ქვეყნების ოფიცრებთან ერთად დაესწრო სამხედრო მანქანებით დატვირთული ბორნის ნავსადგურიდან გასვლას, რომელიც ლიეტუვაში, კლაიპედაში მიემართებოდა პოლიციის, კორვეტის, ნაღმმტყორცნისა და ვერტმფრენის თანხლებით.
Quadriga-ს სახელით ცნობილ წვრთნებს გერმანიის საზღვაო ფლოტი ხელმძღვანელობს და მის სხვადასხვა კომპონენტში არმია და საჰაერო ძალებიც ერთვებიან. მასში მონაწილეობს 8000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე 14 ქვეყნიდან. მათ შორის არის ნატოს ყველა მოკავშირე ქვეყანა, რომლებიც ბალტიის ზღვაზე გადიან, აშშ, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და კანადა.
„კვადრიგა“ რამდენიმე კვირას გრძელდება და მოსალოდნელია, რომ მისი ნაწილი დროში, თუმცა არა გეოგრაფიულად, დაემთხვევა რუსეთისა და ბელარუსის მიერ თვის ბოლოს დაგეგმილ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს. ამ წვრთნებში, სავარაუდოდ, 13 000-ზე მეტი ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას.
ფორუმი