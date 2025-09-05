Warner Bros. უჩივის Midjourney-ს ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული სურათების გამო

Warner Bros. ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Midjourney-ს საავტორო უფლებების დარღვევისთვის უჩივის და აცხადებს, რომ ეს კომპანია მილიონობით მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შექმნან საავტორო უფლებებით დაცული პერსონაჟების, როგორიცაა სუპერმენი და ბაგზ ბანი, ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული სურათები და ვიდეოები.
ეს არის მესამე დიდი ჰოლივუდური სტუდია, რომელიც Midjourney-ს ლოს-ანჯელესის ფედერალურ სასამართლოში უჩივის. მანამდე ერთობილი სარჩელი „დისნეიმ“ და „უნივერსალმა“ შეიტანეს.
სარჩელში ნათქვამია, რომ Midjourney-მ თავისი ხელოვნური ინტელექტის სისტემა Warner Bros.-ის ნამუშევრების „უკანონო ასლებზე“ გაწვრთნა და მომხმარებლებს ამ კომპანიის ინტელექტუალურ საკუთრებაში მყოფი პერსონაჟების სურათების შექმნისაკენ მოუწოდებს. „Midjourney ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას“ ნათქვამია სარჩელში. „მას შეუძლია მარტივად აღკვეთოს ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობა“ ისევე, როგორც აღკვეთს ძალადობის ან სიშიშვლის ამსახველ სურათებს.
Midjourney-მ უარყო საავტორო უფლებების დარღვევის ბრალდებები „დისნეისა“ და „უნივერსალის“ საქმეში და აგვისტოში აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხელოვნური ინტელექტი „მილიარდობით საჯაროდ ხელმისაწვდომ სურათზე გაიწვრთნა“, ეს გაკეთდა „ვიზუალური კონცეფციების შესასწავლად“..
Midjourney-მ ასევე განაცხადა, რომ მის მომხმარებლებს მოეთხოვებათ ამ კომპანიის მიერ დაწესებული გამოყენების პირობების დაცვა, რომელიც კრძალავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევას.
