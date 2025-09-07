ტრამპი: ვაშინგტონი ჰამასთან „ღრმა მოლაპარაკებებს“ აწარმოებს ღაზაში დარჩენილი მძევლების გათავისუფლებაზე

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი პალესტინურ რადიკალურ დაჯგუფება ჰამასთან „ძალიან ღრმა მოლაპარაკებებს“ აწარმოებს ღაზის სექტორში დარჩენილი მძევლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჰამასი ისრაელის, აშშ-ის და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული.
ტრამპის თქმით, აშშ მოითხოვს ყველა იმ პირის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, რომლებიც 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჩაიგდეს ხელთ პალესტინურმა დაჯგუფებებმა. პრეზიდენტმა დააკონკრეტა, რომ მისი ინფორმაციით, ზოგიერთი მათგანი, ვინც ცოცხლად ითვლება, შესაძლოა, ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილიყო. ტრამპს დეტალები არ დაუსახელებია.
მედიის ცნობით, ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი პარიზში შეხვდა კატარის ოფიციალურ პირებს, რათა განეხილათ ცეცხლის შეწყვეტისა და მძევლების გაცვლის შესახებ შესაძლო შეთანხმება. პრეზიდენტის თქმით, მოლაპარაკებებში ასევე მონაწილეობს მისი სიძე ჯარედ კუშნერი, რომელიც ტრამპის პირველი ვადის დროს თეთრი სახლის უფროსი მრჩეველი იყო.
მძევლების ოჯახების ფორუმმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის ლიდერს ურყევი მონდომებისა და თანაგრძნობისთვის. მძევლების ნათესავებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლებაზე საზოგადოებრივი ზეწოლა იზრდება და ათასობით მომიტინგე გამოდის ქუჩებში ომის დასრულებისა და მძევლების დაბრუნების მოთხოვნით.
ამავე დროს ისრაელში ინტენსიურად მიმდინარეობს დებატები ჰამასის მიმართ მთავრობის ტაქტიკაზე. პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კვლავ მოითხოვს მკაცრ პირობებს - ყველა მძევლის გათავისუფლებას, დაჯგუფების განიარაღებას და ღაზის დემილიტარიზაციას, ასევე ისრაელის კონტროლს უსაფრთხოებაზე.
ამასობაში ისრაელის თავდაცვის ძალები აგრძელებენ მზადებას ქალაქ ღაზის აღებისთვის. ისრაელის მედიის ცნობით, არმია შიშობს, რომ ჰამასმა შეიძლება სცადოს მძევლების გადაადგილება ან ცოცხალ ფარებად მათი გამოყენება. სამხედრო მაღალჩინოსნები გამოთქვამენ გაფრთხილებას, რომ ოპერაციას შეიძლება თვეები დასჭირდეს და მძევლების სიცოცხლე კიდევ უფრო დიდი რისკის წინაშე აღმოჩნდეს.
პასუხად ჰამასმა განაცხადა, რომ მზადაა „ყოვლისმომცველი შეთანხმებისთვის“ - ყველა პატიმრის გაცვლისთვის ისრაელის ციხეებში მყოფ პალესტინელ პატიმრებზე და ღაზაში „ტექნოკრატიული ადმინისტრაციის“ შექმნისთვის. ისრაელმა უარყო ეს წინადადება, როგორც პოლიტიკური ხრიკი.
ოფიციალური მონაცემებით, ღაზის სექტორში ჯიჰადისტების ხელში რჩება 48 ადამიანი, რომელთაგან 26 გარდაცვლილად გამოცხადდა. ისრაელის ხელისუფლებას ჯერ არ გაუკეთებია კომენტარი ტრამპის სიტყვებზე ცოცხლად დარჩენილი მძევლების ნაწილის შესაძლო სიკვდილის შესახებ.
