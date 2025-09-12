ტრამპის თქმით, პუტინის მიმართ მისი მოთმინება სწრაფად იწურება

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-ის ეთერში გამოსვლისას ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხად თქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი მოთმინება ეწურება.
„პუტინის მიმართ ჩემი მოთმინება იწურება, თანაც სწრაფად,“ თქვა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ იმედგაცრუებულია უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაში ნელი წინსვლით.
მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს ნატოს საჰაერო სივრცეში, პოლონეთში, რუსეთის ოცამდე უპილოტო საფრენი აპარატის შეღწევა „შესაძლოა, შეცდომა იყო“.
„არა, ეს არ იყო შეცდომა,“ განაცხადა ამის პასუხად პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ.
რუსეთი უარყოფს პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან კავშირს და აცხადებს, რომ ბრალდებები უსაფუძვლოა.
