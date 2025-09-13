გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე დაგმეს პოლონეთში დრონების შეჭრა

ინციდენტი ამ კვირაში მოხდა და ეს იყო პირველი შემთხვევა უკრაინაში ომის დროს, როდესაც ნატოს წევრმა სახელმწიფომ თავის ტერიტორიაზე დრონები ჩამოაგდო.
გაეროში აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დოროთი შიმ განაცხადა, რომ აშშ „დაიცავს ნატოს ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს“. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თავის მოკავშირეებს „შემაშფოთებელი დარღვევების“ წინაშე და გაიხსენა, რომ რუსეთმა აშშ-სა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრის შემდეგ გააძლიერა უკრაინაზე დარტყმები.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მარცინ ბოსაცკიმ, უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ დრონების შეჭრა შეცდომა არ შეიძლება ყოფილიყო. მან წარმოადგინა ნამსხვრევების ფოტოები რუსულ ენაზე წარწერებით და ხაზგასმით აღნიშნა: „პოლონეთი არ დაუშვებს, რომ ის დააშინონ“. სლოვენიის წარმომადგენელი სამუელ ჟბოგარი დაეთანხმა მას და აღნიშნა, რომ შეუძლებელია იმის წარმოდგენა, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე დრონების ასეთი ღრმა შეღწევა შემთხვევითი იყო.
რუსეთმა, თავის მხრივ, უარყო მისთვის წაყენებული ბრალდებები. გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ განაცხადა, რომ 10 სექტემბრის ღამეს უკრაინაზე თავდასხმის დროს გამოყენებული დრონების მოქმედების რადიუსი 700 კილომეტრს არ აღემატება და მათთვის პოლონეთის ტერიტორიამდე მიღწევა „ფიზიკურად შეუძლებელია“. მან დასძინა, რომ მოსკოვი მზადაა დიალოგისთვის, თუ ვარშავა „ნამდვილად დაინტერესებულია დაძაბულობის შესუსტებით“.
შეხვედრის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მოსკოვი საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს წესდების დარღვევაში დაადანაშაულეს. დოკუმენტი შეიცავს მოწოდებას უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დასრულებისა და შემდგომი პროვოკაციებისგან თავის შეკავების შესახებ.
განცხადებას მხარი დაუჭირა 43-მა სახელმწიფომ. ეს გახდა დასავლეთის ქვეყნების სოლიდარობის კიდევ ერთი სიგნალი უკრაინაში მიმდინარე ომისა და ნატოს ქვეყნების უსაფრთხოების შესახებ მზარდი შეშფოთების ფონზე.
