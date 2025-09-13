Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

მოსამართლე სიქტურაშვილმა დახურა ხაბეიშვილისა და ზოდელავას პროცესი

ლევან ხაბეიშვილი და მურთაზ ზოდელავა - ფოტოილუსტრაცია
ლევან ხაბეიშვილი და მურთაზ ზოდელავა - ფოტოილუსტრაცია

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილის გადაწყვეტილებით, დაიხურა „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის, ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მურთაზ ზოდელავას სასამართლო პროცესი.

ლევან ხაბეიშვილს ბრალად ედება “უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხელისათვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ საქვეყნოდ მოწოდება|.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილი ენმ-ის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის, ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზ ზოდელავას აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე მსჯელობს.

სასამართლო პროცესის დახურვის გადაწყვეტილება მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ლევან ხაბეიშვილის განცხადების გაკეთების შემდეგ, დარბაზში მყოფებმა ტაში დაუკრეს.

მოსამართლის გადაწყვეტილებას დარბაზში მყოფების უკმაყოფილება და ხმაური მოჰყვა. მათ სხდომათა დარბაზი მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა დაატოვებინეს.

სწორედ მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილია ის მოსამართლე, რომელმაც სუს-ის მიმართვის საფუძველზე ლევან ხაბეიშვილის დაკავების განჩინება გასცა. ამ მიზეზით ადვოკატებმა და ბრალდებულებმა მოსამართლის აცილება მოითხოვეს. თუმცა ფიქრია სიქტურაშვილმა მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.

პროცესი მედიისთვისაც დახურულია.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG