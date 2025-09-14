პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ მოიწონა ქვეყნის ტერიტორიაზე ნატოს ჯარების განლაგება. ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს ცნობით, ეს გადაწყვეტილება ეხება ოპერაცია „აღმოსავლეთის გუშაგს“, რომელიც სამხედრო ალიანსის წევრ ქვეყნებთან ერთად დაიწყო პოლონეთის აღმოსავლეთ საზღვრების დაცვის გასაძლიერებლად.
ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც 10 სექტემბერს პოლონეთის საჰაერო სივრცეში თითქმის 20 დრონი შეფრინდა. ვარშავამ და მისმა მოკავშირეებმა ინციდენტში რუსეთი დაადანაშაულეს და განაცხადეს, რომ დაირღვა საჰაერო სივრცე. მოსკოვი, თავის მხრივ, აცხადებს, რომ დრონები უკრაინის მხრიდან მიფრინავდნენ და პოლონეთის ტერიტორიაზე დარტყმები დაგეგმილი არ იყო.
ოპერაცია „აღმოსავლეთის გუშაგის“ ფარგლებში ნატოს ქვეყნებიდან პოლონეთში უკვე გაიგზავნა დამატებითი ძალები და აღჭურვილობა. საფრანგეთმა სამი გამანადგურებელი Rafale გაგზავნა, დიდმა ბრიტანეთმა - თვითმფრინავები Eurofighter Typhoon, ჩეხეთმა - სამი Mi-17 ვერტმფრენი და დაახლოებით ასი სამხედრო მოსამსახურე, ხოლო შვედეთმა - საჰაერო თავდაცვის სისტემები და თვითმფრინავები. გერმანიამ Eurofighter გამანადგურებლებით საჰაერო პატრულირება გააძლიერა, ხოლო ნიდერლანდი Patriot-ის საზენიტო სისტემებს გამოყოფს.
გარდა ამისა, პოლონეთმა ბელარუსთან საზღვარი დროებით ჩაკეტა რუსეთ-ბელარუსული ერთობლივი სტრატეგიული წვრთნების „ზაპად-2025-ის“ ფონზე, რომელიც 16 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა ადრე აღნიშნა, რომ წვრთნა გეგმურია და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
