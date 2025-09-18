ზელენსკი ფრონტს ესტუმრა და პოკროვსკთან წარმატებებზე ისაუბრა

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქში, პოკროვსკისა და დობროპილიეს რაიონებში კონტრშეტევის დროს უკრაინის ძალებმა მოახერხეს დაახლოებით 160 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორიისა და შვიდი დასახლებული პუნქტის გათავისუფლება. რუსი ჯარისკაცები, რომლებიც კიდევ ცხრა დასახლებულ პუნქტში ცდილობდნენ პოზიციების გამაგრებას, განდევნეს, ტყვედ აიყვანეს 100-ზე მეტი რუსი მებრძოლი. ეს მონაცემები უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა, ოლექსანდრ სირსკიმ მოიყვანა. ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში პოკროვსკის სექტორში რუსი სამხედროების დანაკარგებმა 1300-ს მიაღწია.
ხუთშაბათს ზელენსკიმ მოინახულა დონეცკის რეგიონი, სადაც ბრძოლები მიმდინარეობს და, კერძოდ, იმყოფებოდა სადესანტო-საიერიშო ჯარების სამეთაურო პუნქტში.
უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რომელი დასახლებები გათავისუფლდა. როგორც ჩანს, ის გულისხმობდა პოკროვსკის ჩრდილოეთით, ქალაქ დობროპილიესთან ახლოს რუსული სოლისებურად წინ წაწეული პოზიციების განადგურების ოპერაციას. აგვისტოში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ჯარებმა ფრონტის ამ სექტორში გარღვევა მოახერხეს. თუმცა, უკრაინული პროექტის, DeepState-ის და სხვა წყაროების ცნობით, უკრაინის ძალებმა გარღვევა შეაჩერეს და ზოგიერთი ტერიტორია დაიბრუნეს. ამ რაიონში სასტიკ ბრძოლებს ადასტურებენ როგორც რუსული, ისე უკრაინული წყაროები.
ადრე ზელენსკიმ ისაუბრა ფრონტის სხვა სექტორებში წარმატებებზე - კერძოდ, სუმის ოლქში უკრაინის ჯარებმა რამდენიმე სასაზღვრო ტერიტორია დაიბრუნეს. ამავე დროს უკრაინული წყაროები აღიარებენ, რომ რუსეთის ჯარები კვლავაც წარმატებებს აღწევენ კუპიანსკთან ახლოს, სადაც ისინი ქალაქის ჩრდილოეთ რაიონებში შევიდნენ, ასევე პოკროვსკის სამხრეთით, სადაც დონეცკისა და დნეპროპეტროვსკის ოლქების საზღვარზე მიმდინარეობს ბრძოლები.
ზაფხულის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ტერიტორიის რამდენიმე ასეული კვადრატული კილომეტრის დაკავება მოახერხეს, მაგრამ ვერც ერთი ქალაქის დაკავება ვერ შეძლეს ჩასოვ-იარის გარდა, რომლისთვისაც ბრძოლა ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა (უკრაინის ჯარებს მისი სრული დაკარგვა არ დაუდასტურებიათ).
ფორუმი