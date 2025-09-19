FT: ევროკავშირმა შესაძლოა უნგრეთისთვის 550 მლნ ევრო გამოათავისუფლოს რუსეთისთვის სანქციების დასაწესებლად

ევროკომისია გეგმავს, უნგრეთს დაახლოებით 550 მილიონი ევრო სუბსიდიები გამოუყოს გაყინული თანხიდან, რათა ბუდაპეშტმა არ დაბლოკოს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების პაკეტის დამტკიცება, იტყობინება Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით.
გაზეთი აღნიშნავს, რომ სანქციების მისაღებად საჭიროა ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს თანხმობა. თუმცა, უნგრეთი და სლოვაკეთი, რომლებიც აგრძელებენ რუსული ნავთობის შეძენას, დაიმუქრნენ, რომ ამ ზომებს ვეტოს დაადებენ.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ადრე არაერთხელ გადადო მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების მიღება და ასევე დაიმუქრა ევროკავშირის გადაწყვეტილებებისა და განცხადებების დაბლოკვით. როგორც FT აღნიშნავს, 2023 წელს ევროკომისიამ უნგრეთისთვის დაახლოებით 10 მილიარდი ევროს სუბსიდიები გამოათავისუფლა, რათა თავიდან აეცილებინა ბუდაპეშტის ვეტო უკრაინისთვის 50 მილიარდი ევროს დახმარებაზე.
2022 წელს ბრიუსელმა გაყინა უნგრეთისთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დაახლოებით 22 მილიარდი ევროს ფონდი. ამის მიზეზები იყო შეშფოთება ქვეყნის სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ლგბტ უფლებების პატივისცემის, სიტყვის თავისუფლების, ლტოლვილთა უფლებების და სხვა მრავალი საკითხის თაობაზე.
19 სექტემბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი. სანქციების სიაში შევა „ჩრდილოვანი ფლოტის“ 118 გემი. ამგვარად, ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული გემების საერთო რაოდენობა 560-ს გადააჭარბებს. ახალი პაკეტის ერთ-ერთი დებულებაა წინადადება, რომელიც 2027 წლის 1 იანვრიდან რუსული გათხევადებული ბუნებრივი აირის იმპორტის აკრძალვას ითვალისწინებს. სანქციები ასევე შეეხო რუსეთის უმსხვილეს ენერგეტიკულ კომპანიებს - „როსნეფტს“ და „გაზპრომ ნეფტს“.
