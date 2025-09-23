დრონებმა შეაფერხეს კოპენჰაგენის და ოსლოს აეროპორტების მუშაობა

დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენის აეროპორტი იძულებული გახდა გასულ ღამით რამდენიმე საათით შეეჩერებინა მუშაობა აეროპორტის რაიონში უცნობი უპილოტო საფრენი აპარატების გამო.
პოლიციის ინფორმაციით, აეროპორტის რაიონში 2-3 დრონი დააფიქსირეს. მიმდინარეობს გამოძიება. სააგენტო AFP-ს პოლიციის ოფიცერმა განუცხადა, რომ დაზუსტებით ვერ იტყვის, დრონები სამოქალაქო იყო, თუ სამხედრო, მაგრამ ზომით აშკარად სჭარბობდნენ ისეთ დრონებს, რომელთა შეძენაც კერძო პირს შეუძლია.
Flightradar24-ის მონაცემებით, კოპენჰაგენის აეროპორტი იძულებული გახდა სხვა აეროპორტებში გაეგზავნა 50-მდე რეისი. დანიის დედაქალაქის აეროპორტმა მუშაობა 23 სექტემბერს, ადგილობრივი დროით 04:00 საათისთვის განაახლა.
დრონების გამო 22 სექტემბერს მუშაობა შეაჩერა ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოს აეროპორტმაც. გასულ ღამით მან 10-ზე მეტი რეისი ვერ მიიღო და ქალაქ ბერგენის აეროპორტისკენ გაგზავნა.
ადგილობრივი მედიის ცნობით, 22 სექტემბერს ნორვეგიის პოლიციამ დააკავა სინგაპურის ორი მოქალაქე, რომლებმაც ერთ-ერთი სამხედრო ობიექტის თავზე დრონები გაუშვეს.
დანიის პოლიციამ განაცხადა, რომ ნორვეგიის ხელისუფებასთან ითანამშრომლებს, რათა გაირკვეს, არსებობს თუ არა კავშირი მათ საჰაერო სივრცეებში მომხდარ ინციდენტებს შორის.
გასული ორი კვირის განმავლობაში ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა თავიანთი საჰაერო სივრცის დარღვევაში ორჯერ დაადანაშაულეს რუსეთი.
10 სექტემბერს პოლონეთმა განაცხადა, რომ უკრაინაზე რუსეთის მასირებული შეტევის დროს პოლონეთის ტერიტორიაზე ოცამდე დრონი შეიჭრა და მათი ჩამოგდება გახდა საჭირო. 19 სექტემბერს ესტონეთმა განაცხადა, რომ ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანადგურებლები შევიდნენ.
