პესკოვი: პუტინის მიერ ტრამპის მოსკოვში მიპატიჟება კვლავაც ძალაშია

„ეს არ შეჩერებულა. ეს მოქმედი მოწვევაა. [ვლადიმირ] პუტინი მზადაა და სიამოვნებით შეხვდება პრეზიდენტ ტრამპს. ყველაფერი ტრამპის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული“, განაცხადა პესკოვმა ტასთან ინტერვიუში.
15 აგვისტოს ალასკაში ტრამპთან შეხვედრის დროს, პუტინმა ინგლისურად შესთავაზა ტრამპს მოსკოვში ჩასვლა: Next time in Moscow?" („შემდეგ ჯერზე მოსკოვში?“) - იკითხა პუტინმა. „ო, ეს საინტერესოა. ალბათ ამის გამო გამაკრიტიკებენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად შესაძლებელია“, უპასუხა ტრამპმა.
მიუხედავად ტრამპის ბოლოდროინდელი განცხადებებისა, რომ ის უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ მოსკოვი არ ავლენს უკრაინაში ომის დასრულების სურვილს და რომ უკრაინამ შესაძლოა მოახერხოს რუსეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიების დაბრუნება, შაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა, ნატოს ქვეყნები და ზოგადად დასავლეთი დაადანაშაულა რუსეთის მიმართ აგრესიული პოლიტიკის გატარებაში და აღნიშნა, რომ მოსკოვი „ვერ ხედავს, რომ შეერთებული შტატები უკან იხევს რუსეთთან ღია და გულწრფელი დიალოგის კურსიდან“. თუმცა, შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით, ლავროვის თქმით, ევროკავშირის ქვეყნები და უკრაინა „გულწრფელი დიალოგისთვის“ მზად არ არიან.
