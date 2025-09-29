ზელენსკიმ გაიმეორა, რომ "საქართველო დაკარგულია ევროპისთვის"

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმის მონაწილეებისადმი ვიდეომიმართვის ფორმატში მიმართვისას კვლავ ახსენა საქართველო და თქვა, რომ "საქართველო დაკარგულია ევროპისთვის".
მანვე ისაუბრა, მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე და მასში პროდასავლური ძალების გამარჯვებაზე.
"დღეს ჩვენ ვულოცავთ მოლდოვას. არჩევნებში გაიმარჯვა ევროპის იდეამ - ნორმალური და სტაბილური ეროვნული განვითარების იდეამ. რუსეთის მავნე გავლენა ევროპაში უფრო შორს ვეღარ გავრცელდება. დილით ვისაუბრე მაია სანდუს, მივულოცე მას, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო მოლდოვის დესტაბილიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი რესურსები დახარჯა მის ძირის გამოთხრაში", - თქვა ზელენსკიმ.
მისი თქმით, ვითარება მოლდოვაში საქართველოში არსებულისგან განსხვავებულია.
“დღეს საქართველო ევროპისთვის მრავალი თვალსაზრისით დაკარგულია. შესაძლოა, ერთ დღესაც დაბრუნდეს. მაგრამ ამისთვის ევროპამ არ უნდა დახუჭოს თვალი იმაზე, რაც იქ და ბელარუსში ხდება. რუსეთისთვის ჩვენს რეგიონში ყოველი გაამარჯვება, ევროპისთვის დანაკარგია. ამიტომაც არ უნდა დავკარგოთ არც ერთი დღე ან არც ერთი ქვეყანა”, - განაცხადა ზელენსკიმ.
მანამდე, ზელენსკიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ევროპამ დაკარგა საქართველო, რომელიც ახლა რუსეთზეა დამოკიდებული. მის სიტყვები მწვავედ გააკრიტიკეს მმართველი პარტიის, „ქართული ოცნების“ წარმომაგენლებმა და მხარდამჭერებმა.
