შეერთებული შტატების მთავრობა „შათდაუნის“ მდგომარეობაში აღმოჩნდა

ფედერალური უწყებები ამ, „შათდაუნად“ წოდებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მას შემდეგ, რაც ახალი საფინანსო წლის დაწყებამდე სენატმა ვერ შეძლო მიეღო კანონპროექტი მათი დაფინანსების შესახებ. შეერთებულ შტატებში ახალი საფინანსო წელი 1 ოქტომბრიდან იწყება.
30 სექტემბერს სენატმა ხმათა უმრავლესობით უარყო ჯერ დემოკრატების კანონპროექტი, რომელიც ფედერალური მთავრობის დაფინანსების გაგრძელებას ითვალისწინებდა, შემდეგ კი ვერც რესპუბლიკელების კანონპროექტის მიღება შეძლო.
მიუხედავად იმისა, რომ 100-წევრიან სენატში უმრავლესობას რესპუბლიკელები ფლობენ, მათ არ აქვთ ხარჯებთან დაკავშირებული კანონპროექტის მისაღებად საჭირო 60 ხმა. მანამდე შესაბამისი კანონპროექტი მიიღო კონგრესის ქვედა, წარმომადგენელთა პალატამ, რომლის წევრთა უმრავლესობაც რესპუბლიკელია.
„შათდაუნი“ ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების ფედერალური უწყებები მუშაობას წყვეტენ, სანამ კონგრესი საბოლოოდ არ გადაწყვეტს მათი შემდგომი დაფინანსების საკითხს. საქმიანობას განაგრძობენ მხოლოდ ის სამსახურები, რომელთა ფუნქციონირება აუცილებელია. მაგალითად, აეროპორტების უსაფრთხოების სამსახურები და სამართალდამცავი ორგანოები.
წინა „შათდაუნი“ 2018 წელს, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველ ვადაში გამოცხადდა და 30 დღეზე მეტხანს გაგრძელდა.
