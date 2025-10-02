PACE-ში საქართველოზე დებატები იქნება - რა წერია რეზოლუციის პროექტში

რეზოლუციას სახელწოდებით „დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ წარადგენენ საქართველოს საკითხებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ედიტ ესტრელა (პორტუგალია - სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეთა ჯგუფი) და საბინა ჩუდიჩი (ბოსნია და ჰერცეგოვინა - ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი).
PACE-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, ასამბლეა სიღრმისეულად წუხს იმის გამო, რომ "საქართველოს ხელისუფლება სისტემატურად უგულებელყოფს მის შეშფოთებას და რეკომენდაციებს საქართველოში დემოკრატიული კრიზისის შესახებ, რომლებსაც იზიარებს საერთაშორისო საზოგადოებაც".
„დემოკრატიის სწრაფი უკუსვლა იმდენად გაგრძელდა, რომ საქართველოში დემოკრატიის არსებობა ამჟამად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას", - ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში.
- "ასამბლეა გმობს საქართველოს ხელისუფლების სულ უფრო მეტად იზოლაციონისტურ პოლიტიკას და ანტაგონისტურ ურთიერთობებს ევროპულ ორგანიზაციებთან და მათ წევრ სახელმწიფოებთან. გმობს უსაფუძვლო თავდასხმებს, დამაზიანებელ ბრალდებებს საქართველოში საერთაშორისო საზოგადოების წევრების წინააღმდეგ, რომლებიც ბოლო თვეებში გახშირდა."
რეზოლუციის პროექტში საუბარია საქართველოში 4 ოქტომბერს დაგეგმილ მუნიციპალურ არჩევნებზე და ნათქვამია, რომ ასამბლეა წუხს იმის გამო, რომ უგულებელყოფილია მისი მოწოდება ახალი, ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნებისთვის ხელსაყრელი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად დაუყოვნებლივი, ინკლუზიური პროცესის შესახებ.
- "რაც აშკარაა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის გადაწყვეტილებიდან, არ მიეღოთ მონაწილეობა მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში. ასამბლეა წუხს, რომ ამ არჩევნებს არ დააკვირდებიან არჩევნების დაკვირვების გამოცდილების, კარგი რეპუტაციის მქონე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. ამ თვალსაზრისით, ის ღრმა წუხილს გამოხატავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ მოიწვია ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესი მოახლოებულ არჩევნებზე დასაკვირვებლად. ასამბლეა ასევე წუხს, რომ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისს (OSCE/ODIHR) ამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მიწვევა განზრახ გაეგზავნა იმდენად გვიან, რომ მათი დაკვირვება შეუძლებელი გახდა."
რეზოლუციის პროექტში, ასამბლეა გმობს ოპონენტზე ზეწოლას,
- "განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მიმდინარე და დაუნდობელ ჩახშობას, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით და სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენებით."
ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ამგვარი მოპყრობა ამწვავებს ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ კრიზისს, არღვევს ევროპის საბჭოს წევრობის ვალდებულებებს და აღრმავებს მის დემოკრატიულ უკუსვლას.
"ასამბლეა კიდევ ერთხელ გმობს საქართველოში ოპოზიციის წევრების, ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას".
- "ამ კონტექსტში, გმობს ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერის გაუმართლებელ და პოლიტიკურად მოტივირებულ პატიმრობას გამოგონილი ბრალდებებით. მსგავსი დევნა მიზნად ისახავს განსხვავებული აზრის გაჩუმებას და შეუთავსებელია დემოკრატიულ საზოგადოებასთან“.
ასამბლეა მწუხარებას გამოხატავს იმის გამო, რომ მოწოდებების მიუხედავად, არ ჩატარებულა ეფექტიანი გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის სისასტიკესა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებზე, ასევე დემონსტრანტების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ.
რეზოლუციის პროექტში ნათქვამია, რომ ეს "მკვეთრად ეწინააღმდეგება საეჭვო და სავარაუდოდ, შეთხზული ბრალდებებით მომიტინგეებისთვის გამოტანილი ხანგრძლივი პატიმრობის შესახებ განაჩენებს".
- "ასამბლეა მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ შეწყდეს სამართლებრივი პროცედურების ბოროტად გამოყენება ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის გასაჩუმებლად და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის ყველა მსხვერპლი."
რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებზე, სადავო „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის აღსრულების მიზნით, "რაც ხელს უშლის მათ სათანადო ფუნქციონირებას".
ასამბლეა აცხადებს, რომ „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონთან ერთად, ძალაში რჩება „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონი, რომელიც არ აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს.
ასევე ასამბლეა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის მიერ 2025 წლის 16 აპრილს „გრანტების შესახებ“ კანონის მიღების გამო. ეს კანონი საერთაშორისო დონორებს, მათ შორის ევროპის საბჭოს და მის წევრ სახელმწიფოებს, ავალდებულებს, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის დაფინანსების ან დახმარების გაწევამდე მიიღონ საქართველოს მთავრობის თანხმობა.
"სამოქალაქო საზოგადოების 30-ზე მეტ ორგანიზაციას ეცნობა, რომ ისინი დაექვემდებარებიან ანტიკორუფციული ბიუროს შემოწმებას, რომლის დამოუკიდებლობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან კითხვის ნიშნის ქვეშაა".
- "ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ამ კანონების ეფექტი გამანადგურებელია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რომლის გადარჩენა ამჟამად რისკის ქვეშაა. ამ კონტექსტში, ასამბლეა გმობს სამოქალაქო საზოგადოების შვიდი ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშების დაყადაღებას და მიიჩნევს, რომ ეს შემაძრწუნებელ გავლენას ახდენს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე."
ასამბლეა შეშფოთებულია საჯარო მოხელეთა დაშინებითა და მათ მიმართ რეპრესიებით, სამსახურიდან მრავლობითი გათავისუფლების შემთხვევების გამო. "ეს ძირს უთხრის საქართველოში დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საჯარო სამსახურის არსებობას", - ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში.
ამასთან, ასამბლეა სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეჟიმისა და მისი პოლიტიკური წარმომადგენლების 2003-2012 წლების საქმიანობის შემსწავლელ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიასთან" დაკავშირებით.
ასამბლეა წუხილს გამოთქვამს კომისიის დასკვნის გამო, რომ „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და მასთან დაკავშირებულმა პარტიებმა ხელი შეუშალეს საქართველოში ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად, უნდა აიკრძალონ".
- "ასამბლეა მკაცრად გმობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ მმართველი უმრავლესობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს „კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობაში“ შემავალი ყველა პარტიის - პრაქტიკულად მთელი ამჟამინდელი დემოკრატიული ოპოზიციის - არაკონსტიტუციურად გამოცხადების მოთხოვნით. ასამბლეის მოსაზრებით, დემოკრატიული ოპოზიციის ამგვარი აკრძალვა ფაქტობრივად დაამყარებს ერთპარტიულ დიქტატურას საქართველოში, რაც შეუთავსებელი იქნება ევროპის საბჭოს წევრობასთან.
„ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ქვეყანაში დემოკრატიის დემონტაჟი. იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის მზადყოფნას, ჩაერთოს ღია და კონსტრუქციულ დიალოგში საქართველოს ხელისუფლებასთან და ყველა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან, რათა შეჩერდეს დემოკრატიული უკუსვლა და უზრუნველყოფილ იქნას ქვეყნის მიერ წევრობის ვალდებულებებისა და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებების შესრულება.
დიალოგისთვის მზადყოფნის ნიშნად, ასამბლეა მხარს უჭერს, რომ ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებებისა და ვალდებულებების შესრულების კომიტეტის (მონიტორინგის კომიტეტი) მომხსენებლები საქართველოს საკითხზე რაც შეიძლება მალე ეწვიონ ქვეყანას“, - ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში.
საქართველოს შესახებ PACE-ში დებატები 26 ივნისსაც გაიმართა. სხვადასხვა ქვეყნის დეპუტატებმა ვითარების მზარდ გაუარესებაზე ისაუბრეს, ბევრმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ ევროპის კუთვნილება გულისხმობს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვას, ხოლო დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვა ევროპული თანამეგობრობის წევრობის წინაპირობაა.
