თამარ ჩერგოლეიშვილი: იდექით მშვიდობიანად და მტკიცედ, გადაივლის სიშლეგე და გავიმარჯვებთ სახელოვნად

„ყველა იდექით მშვიდობიანად და მტკიცედ. გადაივლის სიშლეგე და გავიმარჯვებთ სახელოვნად“, - დაწერა თამარ ჩერგოლეიშვილმა ფეისბუკზე.
ის ასევე წერს, რომ დღევანდელი დღე „ავტოკრატიისთვის და ოლიგარქიისთვის მძიმე დღეა“, რაც „მოგვიანებით კიდევ უკეთ გამოჩნდება“.
პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობას - რომლის ინიციატორებიც იყვნენ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი მურთაზ ზოდელავა და საორგანიზაციო კომიტეტის სხვა წევრები, მათ შორის საოპერო მომღერალი პაატა ბურჭულაძე, სხვა ოპოზიციონერების ნაწილიც გაემიჯნა.
მათ შორის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე არჩევნებში მონაწილე პარტიები, „ლელო/ძლიერი საქართველო“ და ექსპრემიერ გიორგი გახარიას „საქართველოსთვის“.
პოლიცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მყოფ დემონსტრანტებს შლის წყლის ჭავლითა და ცრემლმდენი გაზით. ასევე, ახლო დისტანციაზე იყენებენ წიწაკის სპრეის.
პარალელურად დემონსტრანტები შეკრებილი არიან თავისუფლების მოედანზე.
