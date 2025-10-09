Accessibility links

თავდაცვის ექს-მინისტრი ბაჩო ახალაია პოლიციაში დაიბარეს

საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია პოლიციაში დაიბარეს.

ინფორმაცია, რაც მისმა მეუღლე, ანი ნადარეიშვილმა გაავრცელა, რადიო თავისუფლებას შსს-ის პრესცენტრშიც დაუდასტურეს.

ნადარეიშვილის ცნობით, მის ტელეფონზე დაურეკეს შსს-ის ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტიდან და ბაჩო ახალაია დაიბარეს ხვალ, პარასკევს, 10 ოქტომბერს, 13:00 საათზე.

შსს-ის პრესცენტრი არ აზუსტებს, რა საქმის ფარგლებში და რა სტატუსითაა ახალაია დაბარებული. ჯერ მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ის „ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმის“ ფარგლებშია დაბარებული.

„4 ოქტომბრის გამოძიება“

შაბათს, 4 ოქტომბერს, - პაატა ბურჭულაძისა და აქციის სხვა ორგანიზატორების დაკავებამდე, როცა პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა უკვე აღკვეთილი იყო, - ტელეკომპანია „იმედმა“ გამოაქვეყნა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, არხის ცნობით, ბურჭულაძე და „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია საუბრობენ.

ჩანაწერის მიხედვით, თითქოსდა ახალაია და ბურჭულაძე განიხილავენ 4 ოქტომბრის აქციის განვითარების სცენარს, საუბრობდნენ „თავ-პირის მტვრევის“, ასევე „სისხლის“ აუცილებლობასა და წარუმატებლობის საფასურზე.

აუდიოჩანაწერის ავთენტიკურობას და ნამდვილობას არც „იმედი“ არ ამტკიცებს, ახალაიას მეუღლე კი უარყოფს და აცხადებს, რომ სრულად ფალსიფიცირებულია; „მითების დეტექტორის“ ცნობით, AI-ის მიერაა გენერირებული.

ბაჩო ახალაიას მეუღლე ანა ნადარეიშვილი აცხადებს, რომ ჩანაწერი სრულიად ფალსიფიცირებულია და ეს ბაჩო ახალაიას ხმა არ არის.

  • ოთხი ოქტომბრის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 36 ადამიანი ჰყავს დაპატიმრებული;
  • მათ შორის არიან 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები - პაატა ბურჭულაძე, პაატა მანჯგალაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე და ლაშა ბერიძე;
  • 6 ოქტომბერს კი დააკავეს 13 ადამიანი: ბექა მაჭავარიანი, ალექსანდრე გოგოლაძე, ევა შაშიაშვილი, გიორგი რურუა, ვახტანგ ფიცხელაური, დავით სტურუა, მანუჩარ მიქელაძე, ალექსანდრე ხაბეიშვილი, კახაბერ მჟავანაძე, თორნიკე მჭედლიშვილი, აბო ნავერიანი, სერგო მეგრელიშვილი, დავით ჟღენტი - ყველა მათგანს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდეს;
  • 7 ოქტომბერს პოლიციამ დააკავა აქციის ოთხი მონაწილე;
  • 8 ოქტომბერს დააკავეს 12 დემონსტრანტი.

„ჰექსოგენის საქმე“

  • კიდევ ერთი პროსახელისუფლებო არხი, „რუსთავი 2“, 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზების ნაწილში ბაჩო ახალაიას სახელსა და გვარს რამდენიმე დღით ადრე ახსენებდა;
  • 29 სექტემბერს ტელეარხი ამტკიცებდა, რომ „ახალიას ბინაში შეკრება 4 ოქტომბრის აქციის დაგეგმვას უკავშირდებოდა“;
  • კიდევ უფრო ადრე, პროსახელისუფლებო არხებმა განაცხადეს, რომ ახალაია ფიგურირებს „ტროტილის“ შემადგენელი ნივთიერების, „ჰექსოგენის“ საქართველოში შემოტანის საქმეშიც.
  • ახალაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამას „გამაოგნებელი ტყუილი“ და „აბსოლუტური სიგიჟე“ უწოდა.

ბაჩო ახალაია „ნაციონალური მოძრაობის“ მთავრობაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა.

  • 2003-2004 წლებში ის „თავისუფლების ინსტიტუტის“ პროექტის კოორდინატორი იყო;
  • 2004-2005 წლებში - სახალხო დამცველის მოადგილე;
  • 2005-2008 წლებში - იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უფროსი.
  • 2008-2009 წლებში თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, 2009-2012 წლებში კი თავდაცვის მინისტრი იყო.

ბოლოს, 2012 წელს, ხელისუფლების ცვლილებამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი.

2012 წლის 6 ნოემბერს ის დააპატიმრეს.

მან საპატიმრო თითქმის 9-ნახევარი წლის შემდეგ, 2022 წლის პირველ მარტს დატოვა.

„პოლიტიკოსობას არ ვაპირებ ნამდვილად. აგერ გვერდში მიდგას ჩემი მიზანი [ცოლი] და ჩემი შვილები“, - განაცხადა მან საპატიმროს დატოვებისას.

