ზელენსკი გადამწყვეტ მოქმედებებს ითხოვს უკრაინის ენერგოსისტემაზე მორიგი დარტყმის შემდეგ

დრონებით და რაკეტებით შეტევის შედეგად ენერგოობიექტების გარდა დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები. დედაქალაქ კიევში და რამდენიმე რეგიონში დაშავდა 20-ზე მეტი ადამიანი. ზაპოროჟიეში ბავშვი დაიღუპა.
პრეზიდენტ ზელენსკის განცადებით, გათბობის სეზონის წინ რუსეთის დარტყმების მთავარი სამიზნე ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, საჭიროა არა ცარიელი სიტყვები, არამედ შეერთებული შტატების, ევროპის და „დიდი შვიდეულის“ გადამწყვეტი მოქმედებები. მათ შორის ზელენსკიმ დაასახელა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდება და რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაძლიერება.
10 ოქტომბრის შუადღის მდგომარეობით, ენერგომომარაგების მხრივ ყველაზე რთული სიტუაცია იყო კიევში და კიევის, ხარკოვის, სუმის, პოლტავის და ჩერნიგოვის ოლქებში.
უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 32 რაკეტით და 465 უპილოტო საფრენი აპარატით. სარდლობის თანახმად, თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 305 დრონი და 15 რაკეტა, კიდევ 4 კი „ლოკალურად დაიკარგა“. 13 რაკეტით და 50 დრონით პირდაპირი დარტყმა დაფიქსირებულია 7 ადგილზე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე დარტყმა იყო პასუხი „კიევის რეჟიმის ტერაქტებზე" რუსეთის სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დარტყმისთვის დრონებთან ერთად გამოყენებული იყო სხვადასხვა სახეობის რაკეტა, მათ შორის აერობალისტიკური „კინჟალი".
ბოლო ხანს რუსეთის ჯარები ისევ განსაკუთრებული ინტენსივობით უტევენ უკრაინის ენერგოობიექტებს და რკინიგზას.
თავის მხრივ, უკრაინის ჯარები რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ობიექტების გარდა ხშირად უტევენ საწარმოებს, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ, მათ შორის გაზის და ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებს და ტერმინალებს.
რუსეთმა უკრაინის ენერგოობიექტების განადგურება ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მალევე დაიწყო. უკრაინაში შექმნილი ენერგოკრიზისი განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში მწვავდება.
უკრაინის ენერგოობიექტების მიზანმიმართულად განადგურების გამო, 2024 წლის მარტში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის, ადმირალ ვიქტორ სოკოლოვის და საჰაერო-კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის, გენერალ-ლეიტენანტ სერგეი კობილაშის დაპატიმრების ორდერები.
