დაიშალა იაპონიის მემარჯვენე სამთავრობო კოალიცია

უდიდეს ლიბერალ-დემოკრატიულ პარტიასთან კავშირზე მემარჯვენე ცენტრისტული კომეიტოს უარის შედეგად, დაიშალა იაპონიის მმართველი სამთავრობო კოალიცია.
მათი კავშირი, მცირე შესვენებით, მოქმედებდა 1999 წლიდან.
მათი დაშორების გამო შესაძლოა, საჭირო გახდეს ახალი პრემიერმინისტრის არჩევა.
იაპონიის უდიდესი საინფორმაციო სააგენტოს კიოდო ცუსინის თანახმად, კომეიტო, რომელიც ბუდისტურმა ორგანიზაციამ, სოკა ჰაკაიმ შექმნა ვერ შეუთანხმდა ლიბერალ-დემოკრატებს საქმიანი ჯგუფებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან შემოწირულების უფრო მკაცრი კონტროლის გარშემო. პარტიას ასევე ეხამუშება მთავრობის მეთაურის პოსტზე ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის, სანაე ტაკაიჩის კანდიდატურა, რომელიც ულტრაკონსერვატორი შეხედულებებით არის ცნობილი.
გასული წლის ბოლოს, ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიისა და კომეიტოს კოალიციამ პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნები წააგო, ხოლო ამ ზაფხულს - ზედა პალატაშიც. ეს ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით კორუფციული სკანდალების ფონზე მოხდა.
კოალიციას აღარ ჰქონდა უმრავლესობა არცერთ პალატაში და კომეიტოს გასვლამ შეიძლება სამთავრობო კრიზისი გამოიწვიოს. გარდა ამისა, პარტია არ დაუჭერს მხარს ტაკაიჩის პრემიერმინისტრად არჩევას. არჩევის შემთხვევაში, ის პირველი ქალი იქნებოდა ამ თანამდებობაზე.
