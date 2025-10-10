შსს-ში იბარებენ აქციების მონაწილე ნადიმ ხმალაძეს, რომელიც უკრაინაში იბრძოდა

„კრიმინალურ პოლიციაში დამიბარეს დაკითხვაზე ხვალისთვის“, - დაწერა მან ფეისბუკზე.
ხმალაძე, - რომელიც უკრაინაში იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ, საქართველოში 2024 წლიდან დაბრუნდა და აქციებში აქტიურად მონაწილეობს.
ხმალაძე მონაწილეობდა 4 ოქტომბრის აქციაშიც, რომლის გამოც უკვე 46 ადამიანი დააკავეს. ბოლოს, - დღეს, 10 ოქტომბერს - დააკავეს ავთანდილ სურმანიძე, რომელიც ასევე იბრძოდა უკრაინაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 46 დემონსტრანტიდან პატიმრობა შეუფარდეს უკვე 31-ს - უკლებლივ ყველას, ვისი საქმეც განიხილეს.
პარალელურად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწარმოებს გამოძიებას 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით.
სუს-მა 5 ოქტომბერს, - არჩევნებისა და პარალელურად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დემონსტრანტების ნაწილის შეჭრის მცდელობის მომდევნო დღეს, განაცხადა, რომ აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები (დეტონატორით).
სუს-ის გამოძიების ვერსიით, ამ მასალის გამოყენებით 4 ოქტომბერს, პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად, უნდა განხორციელებულიყო დივერსიული აქტები.
სუსმა ასევე განაცხადა, რომ ბრალდებულმა ბ.ჭ.-მ აღნიშნული საბრძოლო მასალა და იარაღი შეიძინა „უკრაინაში მოქმედი ერთ-ერთი სამხედრო დანაყოფის ქართველი წარმომადგენლის მითითებით“, - თუმცა არც მისი ვინაობა და არც დანაყოფი არ დაუსახელებია.
