Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

50 წლის პოლიციელი ბათუმში, ქრთამის სანაცვლოდ ამოწმებდა და გასცემდა მოქალაქეების პირად მონაცემებს - შსს

მოკლედ

  • შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრესრელიზს ავრცელებს 50 წლის პოლიციელის დაკავების შესახებ - დაკავებული ბათუმში მუშაობდა.
  • გამოძიება მას ქრთამის სანაცვლოდ მოქალაქეების პირადი მონაცემების მესამე პირზე გადაცემას ედავება - ქრთამის ოდენობა, გამოძიებისვე ვერსიით, 1 000$-ია.
  • შსს ამბობს, რომ დაკავებისას პოლიციელმა გაქცევა სცადა, თუმცა უშედეგოდ.
  • დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზის მიხედვით, პოლიციელისგან ქრთამის სანაცვლოდ მოქალაქეების პირადი ინფორმაციის გაცემის ფაქტს შშს-ს გენერალური ინსპექცია და პროკურატურა ერთობლივად იძიებდნენ.

გამოძიების მიხედვით, დაკავებული პოლიციელი საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას შსს-ს საინფორმაციო ბაზაში ამოწმებდა შემდეგში მესამე პირზე გადასაცემად - ამ ბაზაზე წვდომა მხოლოდ პოლიციელებზე აქვთ. სისტემაში შესვლისას ყველა პოლიციელი, რომელიც ამა თუ იმ პირზე ინფორმაციას ამოწმებს, "კვალს ტოვებს", ანუ სისტემა "ხედავს" რომელი ანგარიშით გადამოწმდა ესა თუ ის მოქალაქე.

"დაკავებისას რ.დ.-მ გენერალური ინსპექციის თანამშრომლების დანახვაზე, მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით მიმალვა სცადა, რა დროსაც მოახდინა შეჯახება.

აღნიშნულის შემდგომ მიატოვა ავტომობილი და ფეხით შეეცადა მიმალვას, რა დროსაც სამართალდამცველების მიერ ბრალდებულის სახით იქნა დაკავებული" - ნათქვამია პრესრელიზში.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით
მიმდინარეობს, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG