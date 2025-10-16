უკრაინაში საჰაერო განგაში გამოცხადდა, რამდენიმე ქალაქში აფეთქებებია

დღეს, 16 ოქტომბერს დილით უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში გამოცხადდა.
დილის ექვსი საათისთვის კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციამ დედაქალაქის მცხოვრებთ მოუწოდა, დაუყოვნებლივ გადავიდნენ უახლოეს თავშესაფრებში.
ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საჰაერო განგაში გამოცხადებულია აერობალისტიკური რაკეტა „კინჟალით“ აღჭურვილი რუსული გამანადგურებლის (მიგ-31კ) აფრენის გამო.
უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, აფეთქებები იყო ხარკოვში, პოლტავაში, იზიუმსა და კროპივნიცკიში. შედეგები ჯერჯერობით უცნობია.
