უკრაინაში საჰაერო განგაში გამოცხადდა, რამდენიმე ქალაქში აფეთქებებია

ფოტო არქივიდან. კიევის ერთ-ერთი ქუჩა რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევის შემდეგ
დღეს, 16 ოქტომბერს დილით უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში გამოცხადდა.

დილის ექვსი საათისთვის კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციამ დედაქალაქის მცხოვრებთ მოუწოდა, დაუყოვნებლივ გადავიდნენ უახლოეს თავშესაფრებში.

ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საჰაერო განგაში გამოცხადებულია აერობალისტიკური რაკეტა „კინჟალით“ აღჭურვილი რუსული გამანადგურებლის (მიგ-31კ) აფრენის გამო.

უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, აფეთქებები იყო ხარკოვში, პოლტავაში, იზიუმსა და კროპივნიცკიში. შედეგები ჯერჯერობით უცნობია.





