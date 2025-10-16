კახა კალაძეს საფრანგეთის ახლადდანიშნული ელჩი შეხვდა

„გიდასტურებთ ქართველი ხალხის და პირადად ჩემს პატივისცემას საფრანგეთის და ფრანგი ხალხის მიმართ. მინდა, გისურვოთ წარმატებები საქართველოსა და საფრანგეთის ურთიერთობების განვითარებაში. მზად ვართ, მეგობრობისთვის და თანამშრომლობისთვის“, - უთხრა მერმა ელჩს, თბილისის მერიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით.
ელჩმა კურტომ თქვა, რომ პატივს სცემს საქრთველოს კულტურას, ისტორიასა და რელიგიას:
„პირველი, რაც საქართველოში ჩამოსვლისას გავაკეთე, იყო მთაწმინდის მონახულება. ეს არის ჩემი პატივისცემის გამოხატვა ქართველი ხალხის მიმართ. ულამაზესია თბილისი და იმედი მაქვს, ის კიდევ უფრო გალამაზდება“.
ოლივიე კურტო 2025 წლის 1 სექტემბრიდან საფრანგეთის ელჩია საქართველოში. 31 აგვისტოს ჩათვლით ამ თანამდებობას იკავებდა შერაზ გასრი.
