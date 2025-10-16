Accessibility links

კახა კალაძეს საფრანგეთის ახლადდანიშნული ელჩი შეხვდა

ელჩი ოლივიე კურტო და მერი კახა კალაძე
ელჩი ოლივიე კურტო და მერი კახა კალაძე

დედაქალაქის მერს, რომელიც ამავდროულად არის ხელისუფლებაში მყოფი „ქართული ოცნების“ გენერალური მდივანი, საფრანგეთის ახლადდანიშნული ელჩი, ოლივიე კურტო შეხვდა. შეხვედრა თბილისის მერიაში გაიმართა.

„გიდასტურებთ ქართველი ხალხის და პირადად ჩემს პატივისცემას საფრანგეთის და ფრანგი ხალხის მიმართ. მინდა, გისურვოთ წარმატებები საქართველოსა და საფრანგეთის ურთიერთობების განვითარებაში. მზად ვართ, მეგობრობისთვის და თანამშრომლობისთვის“, - უთხრა მერმა ელჩს, თბილისის მერიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით.

ელჩმა კურტომ თქვა, რომ პატივს სცემს საქრთველოს კულტურას, ისტორიასა და რელიგიას:

„პირველი, რაც საქართველოში ჩამოსვლისას გავაკეთე, იყო მთაწმინდის მონახულება. ეს არის ჩემი პატივისცემის გამოხატვა ქართველი ხალხის მიმართ. ულამაზესია თბილისი და იმედი მაქვს, ის კიდევ უფრო გალამაზდება“.

ოლივიე კურტო 2025 წლის 1 სექტემბრიდან საფრანგეთის ელჩია საქართველოში. 31 აგვისტოს ჩათვლით ამ თანამდებობას იკავებდა შერაზ გასრი.



