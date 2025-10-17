62-მდე გაიზარდა 4 ოქტომბრის აქციის შემდეგ დაკავებული ადამიანების რაოდენობა

დაკავებულთა რაოდენობა 62-მდე გაიზარდა. მათ დასაკავებლად სპეცოპერაცია შენიღბული პოლიციელების მონაწილეობით ჩატარდა.
„მიმდინარეობს გამოძიება იმ პირების გამოსავლენად, რომლებმაც 4 ოქტომბერს თბილისში კანონსაწინააღმდეგო დანაშაულებრივი ქმედებები ჩაიდინეს“, - თქვა გელა გელაძემ.
მისივე თქმით, 4 ოქტომბრის აქციასთან კავშირის გამო სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო უცხოეთში მყოფი ორი ადამიანის მიმართ. მათ შორის ერთ-ერთი ირაკლი შაიშმელაშვილია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შსს-ის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო.
4 ოქტომბერს, თვითმმართველობის არჩევნების დღეს, „ხელისუფლების მშვიდობიანად დასამხობად“ დედაქალაქში აქცია გაიმართა. მოქალაქეები ჯერ თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ, შემდეგ კი გადაინაცვლეს ათონელის ქუჩაზე, სადაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მდებარეობს. რამდენიმე მათგანმა გაარღვია რკინის ჯებირი და ადმინისტრაციის ეზოში შევიდა. ისინი იქიდან საპოლიციო ძალებმა გამოაძევეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4 ოქტომბერს დედაქალაქში განვითარებული მოვლენების გამო საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის ოთხი მუხლით:
- 317-ე: მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ;
- 187-ე: ნივთის დაზიანება ან განადგურება;
- 222-ე: სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება;
- 225-ე: ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობა.
4 ოქტომბრის ღამესვე დააკავეს აქციის საორგანიზაციო კომიტეტის ხუთივე წევრი: პაატა მანჯგალაძე, პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე და ლაშა ბერიძე - ყველა მათგანს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა მოსამართლე ლელა მარიდაშვილმა, რომელიც წლების განმავლობაში, საგარეჯოს საკრებულოში „ქართული ოცნების“ დეპუტატი იყო და თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
მომდევნო დღეებში პოლიციამ ათობით ადამიანი დააკავა. 17 ოქტომბრის მონაცემებით, მათი რიცხვი 62-მდე გაიზარდა.
