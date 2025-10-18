უკრაინა და რუსეთი შეთანხმდნენ ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურთან ცეცხლის შეწყვეტაზე

ევროპაში ყველაზე მსხვილი ატომური ელექტროსადგური რუსეთის ძალებმა ხელში ჩაიგდეს უკრაინაში 2022 წელს შეჭრიდან მალევე. ელექტროენერგიის წარმოება შეჩერებულია, მაგრამ სადგურს ესაჭიროება ელექტროენერგიით გარედან მომარაგება. სადგურის ელექტროქსელებთან კავშირი განადგურებული იყო, რაშიც კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს სდებენ ბრალს.
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი, რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან გამომდინარე, შესაკეთებლად ობიექტთან სპეციალისტები დაუშვეს.
ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური ოთხი კვირის განმავლობაში იყო დარჩენილი გარე ელექტროენერგიის გარეშე და მას ენერგიას დიზელზე მომუშავე გენერატორებით აწვდიდნენ.
