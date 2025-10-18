Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინა და რუსეთი შეთანხმდნენ ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურთან ცეცხლის შეწყვეტაზე

უკრაინა და რუსეთი შეთანხმდნენ ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურთან ცეცხლის შეწყვეტაზე, 2025 წლის 18 ოქტომბერი
უკრაინა და რუსეთი შეთანხმდნენ ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურთან ცეცხლის შეწყვეტაზე, 2025 წლის 18 ოქტომბერი

უკრაინა და რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის რაიონში, ელექტროქსელების რემონტის მიზნით. ამ ცნობას ავრცელებს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო.

ევროპაში ყველაზე მსხვილი ატომური ელექტროსადგური რუსეთის ძალებმა ხელში ჩაიგდეს უკრაინაში 2022 წელს შეჭრიდან მალევე. ელექტროენერგიის წარმოება შეჩერებულია, მაგრამ სადგურს ესაჭიროება ელექტროენერგიით გარედან მომარაგება. სადგურის ელექტროქსელებთან კავშირი განადგურებული იყო, რაშიც კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს სდებენ ბრალს.

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი, რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან გამომდინარე, შესაკეთებლად ობიექტთან სპეციალისტები დაუშვეს.

ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური ოთხი კვირის განმავლობაში იყო დარჩენილი გარე ელექტროენერგიის გარეშე და მას ენერგიას დიზელზე მომუშავე გენერატორებით აწვდიდნენ.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG