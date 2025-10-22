Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სახალხო დამცველის ხელფასი 14 400 ლარამდე გაიზრდება

ლევან იოსელიანი
ლევან იოსელიანი

მომავალი წლიდან, სხვა თანამდებობის პირების მსგავსად, იზრდება სახალხო დამცველის ხელფასიც. ლევან იოსელიანი ყოველთვიურად 13 140 ლარის ნაცვლად 14 400 ლარს მიიღებს - ზრდა 1260 ლარია.

  • სახალხო დამცველის შესახებ კანონით, ომბუდსმენის ანაზღაურება პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ყოველთვიური გასამრჯელოს ტოლი უნდა იყოს.
  • წინა მოწვევის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც, თანამდებობის პირთა ხელფასები ყოველწლიურად მზარდია და ის სპეციალური ფორმულით გამოითვლება.

2025 წლიდანმაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მოსამართლეების ხელფასები ფიქსირებული აღარ არის. ის ყოველწლიურად ხელახლა განისაზღვრება და გამოითვლება ორი ფაქტორით: საბაზისო ხელფასისა და პარლამენტის მიერ დადგენილი კოეფიციენტის ნამრავლით. კოეფიციენტები უცვლელია, საბაზისო ხელფასი კი ყოველ წელს თავიდან დგინდება და ბიუჯეტში აისახება.

მაგალითად, წელს საქართველოში საბაზისო ხელფასი 1460 ლარია, მომავალ წელს კი 1600 იქნება.

პარლამენტის წევრების სახელფასო კოეფიციენტები „პარლამენტის რეგლამენტის“ მე-16 მუხლში წერია - ამ ცხრილის მიხედვით, თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი გამოითვლება „საბაზო ხელფასის“ კოეფიციენტ 9-ზე ნამრავლით. წელს ეს თანხა 13 140 ლარი იყო, მომავალ წელს კი 1260 ლარით გაიზრდება და 14 400 ლარი გახდება.

გაზრდილ ხელფასებს საჯარო მოხელეები 2026 წლიდან მიიღებენ.2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, მომავალ წელს გაიზრდება პენსიც:

  • 70 წლამდე პენსიონერების შემთხვევაში - 20 ლარით (გახდება 370 ლარი);
  • 70 წლისა და მეტი ასაკის ადამიანებისთვის 45 ლარით (გახდება 495 ლარი).

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG