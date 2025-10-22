პროკურატურის ცნობით, დააკავეს ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი, რომლის ბინიდანაც $1,319,300 ამოიღეს

კობა ხუნდაძის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია „ფულის გათეთრების“ - სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მესამე ნაწილით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზიცია ისჯება 9-დან 12 წლამდე პატიმრობით.
პროკურორმა ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ბრალდებულმა ქონებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად შეიმუშავა რამდენიმეეტაპიანი სქემა.
„აღნიშნული ქმედებებით დაუსაბუთებელი ქონება ჩაერთო ლეგალურ ეკონომიკურ საქმიანობაში და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მრავალჯერადი ტრანზაქციებით განახორციელა დაუსაბუთებელი აქტივების ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს და მასზე საკუთრების უფლებების დამალვა და შენიღბვა“, - განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმა და დასძინა, რომ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია 2017-2025 წლებში მოხდა.
ამავე ბრიფინგზე თქვეს, რომ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების ფარგლებში გამოძიება ჩატარდა დამატებით 11 ობიექტზე. გამიძიების ფარგლებში ყოფილ გენერალურ პროკურორთან, ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ მიხეილ ჩოხელისა და მისი ოჯახის საბანკო სეიფებიდან კი ამოიღეს $2 904 900.
საჯარო რეესტრის მიხედვით, კობა ხუნდაძეს არაერთი ბინა აქვს შეძენილი. პროკურატურის ვერსიით, „დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხებით თბილისში შეიძინა მიწის ნაკვეთები და ქონების ინვესტირება მოახდინა პირადი კომპანიის და მისი მონაწილეობით დაფუძნებული ამხანაგობების საწესდებო კაპიტალში“.
ის არის კომპანია „დაგი ბილდინგის“ 100%-იანი წილის მფლობელი.
მასალა განახლდება
ფორუმი