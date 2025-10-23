თურნავას თქმით, საერთაშორისო სანქციები Lukoil-ის შემთხვევაშიც აღსრულდება

Lukoil-ი ნავთობისა და გაზის რუსული კომპანიაა, რომელსაც ავტოგასამართი სადგურები საქართველოში 2002 წლიდან აქვს, ქვეყნის მასშტაბით 60-მდე.
„უკვე სამი წელია, პრაქტიკულად, ჩვენ არცერთი დარღვევის შემთხვევა არ გვქონია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც, ეს შედარებით ახალი გადაწყვეტილებაა, ჩვენი საფინანსო სექტორი და რეგულატორიც, ჩვენც ვიმოქმედებთ შესაბამისად. შევისწავლით, ვნახავთ და რასაკვირველია, სანქციების რეჟიმის დაცვა არის ის, რასაც აკეთებენ ჩვენი ბანკები დღემდე. ამ თვალსაზრისით რაიმე გართულება არ იქნება“, - თვა თურნავამ.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა „ლუკოილის“ წარმომადგენლობას საქართველოში. კომპანიის იურისტმა განცხადა, რომ აგრძელებენ მუშაობას და საჭიროების შემთხვევაში, თავადვე გაავრცელებენ განცხადებას.
- 15 ოქტომბერს დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გააფართოვა უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები და ჩამონათვალს დაუმატა უმსხვილესი რუსული ნავთობკომპანიები „ლუკოილი“ და „როსნეფტი“.
- 22 ოქტომბერს კი აშშ-მა სანქციები დაუწესა რუსეთის ორ უმსხვილეს ნავთობკომპანიას, „ლუკოილს“ და „როსნეფტს“ და მათ შვილობილ კომპანიებს.
