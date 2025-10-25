ორი კილოგრამი ბირთვული მასალის, ურანის უკანონო შეძენის მცდელობისას ჩინეთის სამი მოქალაქეა დაკავებული - სუსი

ინფორმაცია ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ, ლაშა მაღრაძემ 25 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე გაავრცელა.
სუს-ის ცნობით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები რადიოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენას 400 000 აშშ დოლარად გეგმავდნენ, ხოლო ამის შემდეგ აპირებდნენ, რომ ის რუსეთის ტერიტორიის გავლით, ჩინეთში წაეღოთ:
„დანაშაულებრივი გეგმის განსახორციელებლად ჩინეთის ერთ-ერთმა მოქალაქემ, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე რეჟიმის დარღვევით იმყოფებოდა, საქართველოში ჩამოიყვანა ურანის შეძენით დაინტერესებული ექსპერტები და ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად დაიწყო ბირთვული მასალის მოძიება.
ხსენებულ საქმიანობას ჩინეთიდან კოორდინაციას უწევდნენ დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრები. უკანონო გარიგების დეტალებზე მოლაპარაკების პროცესში, მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის რეალიზების შედეგად მოხდა დამნაშავე პირების იდენტიფიცირება და მათი დაკავება".
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 230-ე მუხლის (ბირთვული მასალისადმი ან მოწყობილობისადმი, რადიოაქტიური ნარჩენისადმი, რადიოაქტიური ნივთიერებისადმი უკანონო მოპყრობა) პირველი ნაწილით მიმდინარეობს.
დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში, ჩინეთის მოქალაქეებს 10-წლამდე პატიმრობა ელით.
ფორუმი