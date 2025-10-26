ჭიათურის მერიის განმარტება სკანდალურ ფოტოზე: “ეს იყო პერფორმანსი, რომლის ფარგლეში ბავშვებმა გაამთლიანეს საქართველო”

სოციალური მედიის მომხმარებლებმა მიუთითეს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლზე, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას ვადით ორ წლამდე “საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დარღვევის ამსახველი რუკის“ დამზადება ან გამოყენების გამო.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტმა ჯერ წაშალა გამოქვეყნებული პოსტი, შემდეგ კი გამოაქვეყნა განმარტება და ახალი ფოტო.
მუნიციპალიტეტის მერიის განმარტებით, ეს იყო სკოლის მოსწავლეების მიერ მომზადებული დადგმა, რომლის დასასრულს, ბავშვებმა გაამთლიანეს საქართველო:
„გვსურს, გამოვეხმაუროთ კონკრეტული ადამიანების მხრიდან საქართველოს ილუსტრირებულ რუკასთან დაკავშირებულ ბინძურ სპეკულაციას, რომელიც სოციალურ ქსელში “ჭიათურობა 2025-ის” ფარგლებში ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილმა პერფორმანსმა გამოიწვია. ეს იყო სკოლის მოსწავლეების მიერ მომზადებული დადგმა, რომლის დასასრულს, ბავშვებმა გაამთლიანეს საქართველო. თეატრალური დადგმა მიზნად ისახავდა საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ იმის შეხსენებას, რომ დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა მუდმივი პროცესია. საქართველოს რუკამ საბოლოოდ სწორედ ისეთი სახე მიიღო, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ. აღნიშნული ფოტო სკოლის მოსწავლეების დადგმის დასრულების შემდეგ არის გადაღებული“,- აღნიშნულია განცხადებაში.
